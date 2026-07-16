Publicat la 16.07.2026, 06:18:00

Fostul Sidex Galați ar putea avea, în sfârșit, o șansă reală de a reveni în industria siderurgică europeană. Vizita la Galați a lui Naveen Jindal, proprietarul grupului indian Jindal Steel – unul dintre cei mai mari producători de oțel din Asia – este cel mai puternic semnal de până acum că pentru combinatul aflat în dificultate există investitori strategici interesați.

Două licitații fără succes, dar interesul investitorilor rămâne

După două licitații eșuate pentru vânzarea Liberty Galați, apariția lui Naveen Jindal în România schimbă perspectiva asupra viitorului combinatului. Omul de afaceri indian conduce Jindal Steel, un grup cu operațiuni în siderurgie, energie și exploatări miniere, care anul trecut a preluat cu succes combinatul Liberty Ostrava din Cehia, unul dintre cele mai importante active siderurgice din Europa Centrală.

Jindal Group se numără printre companiile care și-au exprimat oficial interesul pentru achiziția Liberty Galați, iar vizita proprietarului grupului este interpretată drept un pas concret în procesul de evaluare a activelor.

Liberty Galați este scos la vânzare după intrarea în procedura de concordat preventiv, însă primele două încercări de valorificare nu au avut rezultat.

Prima licitație a pornit de la un preț de 709 milioane de euro, însă niciun investitor nu a depus garanția necesară pentru participare.

Ulterior, administratorii concordatari Euro Insol și CITR au redus prețul de pornire la 463 milioane de euro, din care aproximativ 444 milioane de euro reprezentau valoarea combinatului Liberty Galați, iar restul secția Liberty Tubular Products. Nici această rundă nu a atras oferte ferme.

Cu toate acestea, administratorii au insistat că lipsa ofertelor nu înseamnă lipsă de interes.

„Există un interes real pentru acest activ”, declara după licitație Remus Borza, președintele Euro Insol, subliniind că discuțiile cu investitori strategici continuă.

La rândul său, CEO-ul CITR, Paul-Dieter Cîrlănaru, arăta că în cele cinci luni de promovare au existat negocieri avansate cu mai mulți potențiali cumpărători, iar procesul de identificare a unui investitor strategic nu se oprește.

Campanie globală pentru găsirea unui cumpărător

Administratorii au desfășurat una dintre cele mai ample campanii de promovare pentru un activ industrial românesc.

Liberty Galați a fost prezentat unor investitori din India, China, Statele Unite, Singapore și statele din Golf, iar campania de promovare a ajuns la peste 20 de milioane de potențiali investitori și jucători din industria siderurgică mondială.

Vizita lui Naveen Jindal vine tocmai în acest context și poate reprezenta cel mai important rezultat al acestui proces de promovare internațională.

Un investitor cu experiență în salvarea combinatelor siderurgice

Interesul grupului Jindal este privit cu optimism și pentru că investitorul indian are experiență în restructurarea unor mari capacități de producție.

Achiziția Liberty Ostrava, realizată anul trecut, demonstrează că grupul urmărește extinderea prezenței în Europa și este dispus să investească în active siderurgice aflate în dificultate.

Pentru Liberty Galați, un astfel de investitor ar putea însemna nu doar schimbarea proprietarului, ci și reluarea producției și investițiile necesare pentru modernizarea combinatului.

Statul are pregătit și un plan de rezervă

În paralel cu procesul de vânzare, Guvernul a modificat legislația astfel încât active strategice precum Liberty Galați să poată fi salvate dacă nu apare un cumpărător.

Prin ordonanța adoptată în primăvara acestui an, creanțele deținute de ANAF, Exim Banca Românească și alte instituții ale statului pot fi preluate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), care ar putea prelua activele combinatului în contul datoriilor.

ANAF și Exim Banca Românească au creanțe de aproximativ 1,3 miliarde de lei asupra Liberty Galați, în timp ce datoriile totale ale companiei se ridică la circa 4,7 miliarde de lei.

Remus Borza declara anterior că, în lipsa unei tranzacții, AAAS ar putea crea o societate specială (SPV), în care să transfere activele combinatului și să atragă ulterior un partener strategic care să finanțeze repornirea producției.

Un activ strategic pentru economia României

Liberty Galați, fostul Sidex, a intrat în concordat preventiv în martie 2025, pentru a evita insolvența și a permite restructurarea unei datorii de aproximativ un miliard de euro.

Deși procesul de vânzare este complicat inclusiv de un litigiu cu Liberty Ostrava, care revendică o creanță de aproximativ 40 de milioane de euro și a obținut în Cehia o interdicție provizorie privind transferul unor active înscrisă și în Cartea Funciară din România, interesul manifestat de Jindal Group arată că fostul Sidex continuă să fie considerat un activ strategic cu potențial.

Vizita lui Naveen Jindal reprezintă astfel unul dintre cele mai importante semnale din ultimele luni pentru combinatul de la Galați. Dacă negocierile se vor concretiza, Liberty Galați ar putea avea investitorul capabil să readucă în funcțiune unul dintre cele mai importante centre siderurgice din Europa de Est și să ofere o nouă perspectivă pentru miile de angajați și pentru economia regiunii.