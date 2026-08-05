Sport Florian Gheorghe

Ianis Hagi a spus «nu» unui salariu de un milion de euro. Campionatul care i-ar putea schimba cariera

Publicat la 05.08.2026, 11:16:31

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Deși mai are contract cu Alanyaspor, internaționalul român Ianis Hagi ar putea schimba echipa în această vară, iar următoarea sa destinație ar putea fi chiar puternicul campionat german, Bundesliga. Anunțul a fost făcut de fostul mare jucător de fotbal al naționalei Adrian Ilie, care susține că fiul lui Gheorghe Hagi a refuzat mai multe oferte extrem de avantajoase din punct de vedere financiar pentru a face pasul către un campionat mai puternic. Ianis a refuzat salarii de un milion de euro pe an Potrivit lui Adrian Ilie, mai multe cluburi din Polonia au încercat să îl convingă pe Ianis Hagi să accepte un transfer, oferindu-i un salariu cuprins între 800.000 și un milion de euro pe sezon.

Cu toate acestea, mijlocașul român a ales să aștepte o oportunitate mai importantă. „Ianis Hagi a primit o astfel de ofertă, dar a spus că nu îl interesează. Salariul era între 800.000 și 1.000.000 de euro. Din punctul meu de vedere, va pleca în Germania, în Bundesliga”, a declarat Adrian Ilie. Fostul atacant este convins că mutarea s-ar putea concretiza în perioada următoare. „Eu cred că Ianis Hagi va ajunge într-un campionat mai puternic. Nu doar el. Este și Drăguș”, a mai spus fostul internațional.

Bundesliga, o destinație aflată de multă vreme pe lista lui Ianis Hagi Interesul cluburilor din Germania pentru fotbalistul român nu este unul nou. În ultimii ani, mai multe formații din Bundesliga și-au exprimat interesul pentru serviciile sale. Printre acestea s-au numărat Hamburg, Borussia Mönchengladbach și Werder Bremen. Adrian Ilie a dezvăluit că, în urmă cu un an, oficialii clubului Hamburg au analizat posibilitatea transferului, însă negocierile nu au avansat. „Vorbisem cu un club care venise pentru altceva și directorul sportiv era interesat de Ianis, însă antrenorul nu a fost de acord. Era vorba despre Hamburg”, a mai spus fostul atacant al echipei naționale. Averea acumulată de fiul „Regelui”, 3-5 milioane de euro La fel ca tatăl său, Gheorghe Hagi, Ianis și-a construit o carieră importantă atât pe teren, cât și în afara lui. De-a lungul anilor, fotbalistul a încasat sume importante din salarii, bonusuri de performanță și contracte de imagine. Potrivit estimărilor din presa sportivă, averea sa s-ar ridica la aproximativ trei până la cinci milioane de euro.