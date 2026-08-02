Publicat la 02.08.2026, 17:56:51

România și-a confirmat statutul de forță a canotajului european, încheind Campionatele Europene de la Varese (Italia) pe primul loc în clasamentul pe medalii. Tricolorii au cucerit duminică încă două titluri continentale în probele mixte și au terminat competiția cu un bilanț impresionant: șase medalii de aur, una de argint și una de bronz.

Succesul din ultima zi a competiției a consolidat poziția României în fruntea ierarhiei, înaintea Germaniei și Marii Britanii.

Aur pentru România la dublu vâsle mixt

Prima medalie de aur a zilei a fost obținută în proba de dublu vâsle mixt, unde Marian Florian Enache și Iulia-Liliana Bălăucă au dominat finala.

Echipajul României a încheiat cursa în 6 minute, 27 secunde și 87 de sutimi, devansând Germania (6:28.86) și Italia (6:30.41).

Victorie categorică la opt plus unu mixt

Al doilea titlu european al zilei a venit în spectaculoasa probă de opt plus unu mixt.

Echipajul format din Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Amalia Chelaru, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Constantin Berariu, Florin Sorin Lehaci, având-o la cârmă pe Victoria Ștefania Petreanu, a câștigat fără emoții finala, cu timpul de 5 minute, 41 secunde și 90 de sutimi.

Germania a încheiat pe locul secund (5:46.93), iar Danemarca a completat podiumul, cu 5:51.52.

Mihai Chiruță, aproape de podium

În proba de schif simplu masculin, Mihai Chiruță a fost foarte aproape de o nouă medalie pentru delegația României.

Sportivul român a terminat pe locul al patrulea, cu timpul de 6 minute, 41 secunde și 34 de sutimi, la doar câteva zecimi de podium.

Titlul european a fost câștigat de reprezentantul Germaniei (6:36.39), urmat de Belarus (6:39.94) și Grecia (6:40.97).

România, liderul Europei la canotaj

La finalul Campionatelor Europene de la Varese, România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii, cu șase titluri europene, o medalie de argint și una de bronz.

Pe locul al doilea s-a clasat Germania, cu cinci medalii de aur, șase de argint și una de bronz, în timp ce Marea Britanie a încheiat competiția pe poziția a treia, cu cinci titluri europene și o medalie de argint.

Rezultatul confirmă încă o dată valoarea școlii românești de canotaj și poziționează România drept una dintre marile puteri ale acestui sport înaintea principalelor competiții internaționale din următorul sezon.