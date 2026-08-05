S-a răsturnat de trei ori cu mașina de concurs, dar nu s-a gândit nicio clipă să renunțe. Lucas Sandu, pilotul de 12 ani care trăiește pentru motorsport

La doar 12 ani, Lucas Sandu are deja experiența pe care mulți piloți o adună mult mai târziu. Conduce de la vârsta de patru ani, concurează de opt ani în lumea motorsportului și spune că nici temperaturile de peste 50 de grade din cockpit, nici cele trei răsturnări suferite în competiții nu l-au făcut să renunțe la pasiunea sa.
La etapa de Campionat Național de Slalom Paralel de la Ciolpani, disputată pe un traseu de macadam, căldura a fost un adversar la fel de dificil ca virajele. Afară erau peste 35 de grade Celsius, însă în habitaclul mașinii temperatura urca la valori greu de suportat.
„E cald și bine, dar în același timp este și epuizant. Obosești foarte tare și cred că într-o etapă din aceasta dai jos cel puțin două kilograme. În mașină cred că sunt peste 50 de grade. Dacă afară sunt 30 de grade, înăuntru este mult mai cald”, spune Lucas.
A învățat să conducă la patru ani
Pasiunea pentru motoare vine din familie. Tatăl său este cel care l-a urcat pentru prima dată la volan și care i-a transmis dragostea pentru mașini și motociclete.
„Tata este cel care m-a învățat să conduc. La patru ani m-a pus prima dată la volan. Mergeam cu el aproape în fiecare zi și cu motocicleta. El este pasionat atât de mașini, cât și de motoare”, povestește tânărul pilot.
Lucas și-a început cariera în autocross, iar în prezent concurează în Campionatul Național de Slalom Paralel, unde experiența acumulată îl ajută să fie tot mai competitiv.
Trei răsturnări într-un singur sezon
Deși este foarte tânăr, a trecut deja prin momente pe care mulți piloți le consideră printre cele mai dificile din carieră.
Anul trecut s-a răsturnat de trei ori în competiții: la Târgu Jiu, la Pitești și la Câmpulung.
„Anul trecut, de trei ori m-am răsturnat. O dată la Târgu Jiu, a doua oară la Pitești și a treia oară la Câmpulung”, spune Lucas cu naturalețe.
Accidentele nu i-au diminuat însă dorința de a concura. Din contră, l-au făcut să înțeleagă și mai bine limitele mașinii și importanța pregătirii.
Își cunoaște mașina șurub cu șurub
Pentru Lucas, motorsportul nu înseamnă doar pilotaj. Petrece mult timp în garaj și a învățat să înțeleagă fiecare componentă a mașinii cu care concurează.
„Mașina are un motor de 1.6 litri, tracțiune față și o cutie de viteze potrivită pentru acest tip de traseu. Avem și frână de mână hidraulică. Merge foarte tare. La garaj și la antrenamente am învățat tot ce ține de mașină. În fiecare zi merg în garaj”, explică el.
La doar 12 ani, Lucas Sandu vorbește despre reglaje, transmisie și comportamentul mașinii cu naturalețea unui pilot experimentat. Pentru el, fiecare antrenament este o lecție, iar fiecare cursă reprezintă încă un pas spre visul de a ajunge cât mai sus în motorsport.