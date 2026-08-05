S-a răsturnat de trei ori cu mașina de concurs, dar nu s-a gândit nicio clipă să renunțe. Lucas Sandu, pilotul de 12 ani care trăiește pentru motorsport

Publicat la 05.08.2026, 09:45:31

La doar 12 ani, Lucas Sandu are deja experiența pe care mulți piloți o adună mult mai târziu. Conduce de la vârsta de patru ani, concurează de opt ani în lumea motorsportului și spune că nici temperaturile de peste 50 de grade din cockpit, nici cele trei răsturnări suferite în competiții nu l-au făcut să renunțe la pasiunea sa.

La etapa de Campionat Național de Slalom Paralel de la Ciolpani, disputată pe un traseu de macadam, căldura a fost un adversar la fel de dificil ca virajele. Afară erau peste 35 de grade Celsius, însă în habitaclul mașinii temperatura urca la valori greu de suportat.

„E cald și bine, dar în același timp este și epuizant. Obosești foarte tare și cred că într-o etapă din aceasta dai jos cel puțin două kilograme. În mașină cred că sunt peste 50 de grade. Dacă afară sunt 30 de grade, înăuntru este mult mai cald”, spune Lucas.

A învățat să conducă la patru ani

Pasiunea pentru motoare vine din familie. Tatăl său este cel care l-a urcat pentru prima dată la volan și care i-a transmis dragostea pentru mașini și motociclete.