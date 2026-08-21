Marele actor Jean Constantin ar fi intrat astăzi în anul centenarului. Toma Caragiu ar fi împlinit 101 ani

Publicat la 21.08.2026, 09:44:00

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Astăzi, doi dintre actorii emblematici ai cinematografiei românești ar fi avut motive de sărbătoare. Jean Constantin ar fi împlinit 99 de ani și ar fi intrat în anul centenarului, în timp ce Toma Caragiu ar fi ajuns la vârsta de 101 ani. Cei doi mari actori au rămas în memoria publicului prin roluri memorabile, replici care au devenit legendare și un stil inconfundabil. Au jucat împreună în numeroase producții de succes, iar numele lor sunt strâns legate de una dintre cele mai iubite perioade ale cinematografiei românești. Destinele lor s-au încheiat însă tragic și la distanță de câteva decenii. Toma Caragiu a murit în urma cutremurului din 4 martie 1977, în timp ce Jean Constantin s-a stins din viață în 2010, la Constanța.

Jean Constantin, „Frumosul de la Marea Neagră”

Jean Constantin a rămas în istoria teatrului, cinematografiei și televiziunii românești datorită talentului său extraordinar și unui umor unic. Astăzi, marele actor ar fi împlinit 99 de ani. Prin urmare, intră simbolic în anul centenarului, o bornă pe care publicul român o poate marca prin revederea filmelor care l-au consacrat. Supranumit „Frumosul de la Marea Neagră”, Jean Constantin a avut o carieră impresionantă și a jucat în peste 50 de filme. Printre producțiile în care a putut fi văzut se numără „Răzbunarea haiducilor” (1968), „Zile de vară” (1968), „Săptămâna nebunilor”, „Ultimul cartuș” (1973), „Frații Jderi” (1974), „Un comisar acuză”, „Evadarea” (1975), „Toate pânzele sus” (1976), „Cuibul salamandrelor” (1976), „Eu, tu și Ovidiu” (1977), „Nea Mărin miliardar” (1979), „Duelul” (1981) și „Masca de argint” (1984). Jean Constantin a fost unul dintre actorii preferați ai regizorului Sergiu Nicolaescu și a construit personaje care au devenit recognoscibile pentru generații întregi de spectatori. Toma Caragiu, o legendă a scenei și cinematografiei românești Din aceeași generație de actori care au transformat comedia românească într-un adevărat fenomen a făcut parte și Toma Caragiu (FOTO). A debutat în 1948, pe scena Teatrului Național din Piața Amzei, pe când era student în anul III. A interpretat rolul unui scutier în „Toreadorul din Olmado”, în regia lui Ion Sahighian. La 1 mai 1948 a fost angajat ca membru al Teatrului Național, iar un an mai târziu a absolvit Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică.

În anii '60, Liviu Ciulei l-a adus la Teatrul Bulandra din București, unde Toma Caragiu avea să interpreteze numeroase personaje memorabile. Printre rolurile sale teatrale se numără Rică Venturiano din „O noapte furtunoasă”, Truffaldino din „Slugă la doi stăpâni”, Figaro din „Nunta lui Figaro”, Ianke din „Take, Ianke și Cadâr”, Pampon din „D-ale carnavalului” și Bertoldo din „Bertoldo la curte”. Și cinematografia i-a oferit roluri care au rămas în memoria publicului. A jucat în filme precum „Răzbunarea haiducilor”, „Haiducii lui Șaptecai”, „Zestrea Domniței Ralu”, „Trei scrisori secrete”, „Marele singuratic”, dar și în seria „ ”, „B.D. în alertă!” și „B.D. la munte și la mare”. Toma Caragiu a murit în timpul cutremurului din 4 martie 1977. Avea doar 51 de ani. A fost înmormântat la 11 martie 1977, în Cimitirul Bellu din Capitală. ”, „B.D. în alertă!” și „B.D. la munte și la mare”. Toma Caragiu a murit în timpul cutremurului din 4 martie 1977. Avea doar 51 de ani. A fost înmormântat la 11 martie 1977, în Cimitirul Bellu din Capitală. Doi actori care au făcut istorie împreună Toma Caragiu și Jean Constantin au făcut parte din distribuțiile unor filme extrem de populare și au contribuit, fiecare în felul său, la succesul cinematografiei românești. Prezența lor astăzi rememorată doar pe micul ecran a însemnat mai mult decât simpla interpretare a unor personaje.