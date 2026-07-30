Publicat la 30.07.2026, 11:08:31

Șoferii primesc o nouă veste proastă. Petrom și OMV au majorat din nou prețurile carburanților în dimineața zilei de joi, 30 iulie, iar motorina a ajuns să coste până la 10,33 lei pe litru, un nou maxim în actualul val de scumpiri.

Creșterile vin la doar o zi după ce motorina depășise pragul psihologic de 10 lei pe litru în toate marile rețele de distribuție.

Petrom și OMV au operat noi scumpiri

La stațiile Petrom, motorina s-a scumpit cu 10 bani/litru, de la 10,17 lei la 10,27 lei/litru, în timp ce benzina a fost majorată cu 5 bani, ajungând la 9,26 lei/litru.

Și OMV a aplicat noi majorări. Motorina a crescut cu 10 bani, până la 10,33 lei/litru, cel mai ridicat preț dintre marile rețele, iar benzina s-a scumpit cu 5 bani, până la 9,32 lei/litru.

La Rompetrol, majorarea a fost operată încă de miercuri după-amiază. Motorina a urcat cu 5 bani, la 10,28 lei/litru, în timp ce benzina a rămas la 9,27 lei/litru.

În schimb, MOL, Lukoil și Socar au păstrat, pentru moment, prețurile nemodificate față de ziua precedentă.

Când ar putea începe ieftinirile

În paralel cu noile scumpiri, Parlamentul a adoptat miercuri legea privind măsurile de intervenție pe piața carburanților în perioada stării de criză.

Printre principalele prevederi se numără:

reducerea temporară a accizei la motorină cu între 5% și 25% , ceea ce, la nivelul actual al prețurilor, ar putea însemna o ieftinire de aproximativ 30-34 de bani pe litru ;

limitarea adaosului comercial pe lanțul de distribuție;

condiționarea exporturilor de motorină de acordul autorităților competente.

Reducerile nu vor apărea imediat la pompă

Chiar dacă legea a fost adoptată de Parlament, șoferii nu vor vedea imediat prețuri mai mici.

Măsurile vor intra în vigoare doar după promulgarea actului normativ de către președinte și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

În plus, operatorii vor continua să comercializeze stocurile de carburanți achiziționate la prețurile ridicate din ultimele săptămâni. Specialiștii estimează că efectele reducerii accizei și ale eventualei ieftiniri a petrolului pe piețele internaționale s-ar putea vedea la pompă abia peste două-trei săptămâni, dacă situația externă rămâne stabilă.

Până atunci, motorina rămâne peste pragul de 10 lei pe litru în majoritatea rețelelor, iar presiunea asupra costurilor de transport și asupra inflației continuă să crească.