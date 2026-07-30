România se confruntă simultan cu un vid de guvernare de aproape 90 de zile, inflație de două cifre, o criză energetică fără precedent (centrala de la Cernavodă este oprită complet), un scandal cibernetic major, presiune externă din partea dronelor rusești și un val de proteste sectoriale - toate într-o fereastră critică înaintea termenelor PNRR (31 august) și a deciziei de rating Fitch (31 iulie).

1. Criză politică și instituțională

2. Proteste (multiple, simultane)

 

3. Criză energetică acută

4. Inflație și costul vieții

5. Risc de retrogradare a ratingului de țară

6. Securitate - drone rusești

7. Atacuri cibernetice

8. Aparenta absență a președintelui Nicușor Dan

Practic, în timp ce țara se confruntă simultan cu vidul de guvernare, atacuri cibernetice, incursiuni de drone și criză energetică, președintele - care ar trebui să fie un factor de coeziune și reacție rapidă în calitate de comandant suprem al armatei - este perceput tot mai des ca absent, tardiv sau pasiv exact în momentele-cheie, ceea ce amplifică sentimentul general de vid instituțional.

 