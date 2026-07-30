Publicat la 30.07.2026, 12:41:00

România se confruntă simultan cu un vid de guvernare de aproape 90 de zile, inflație de două cifre, o criză energetică fără precedent (centrala de la Cernavodă este oprită complet), un scandal cibernetic major, presiune externă din partea dronelor rusești și un val de proteste sectoriale - toate într-o fereastră critică înaintea termenelor PNRR (31 august) și a deciziei de rating Fitch (31 iulie).

1. Criză politică și instituțională

România e fără guvern cu puteri depline de aproape 90 de zile. Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai 2026. De atunci, doi premieri desemnați consecutiv (Eugen Tomac, apoi Adrian Veștea) au eșuat să obțină votul de învestitură al Parlamentului.

Președintele Nicușor Dan nu a mai desemnat niciun candidat de premier de aproape o lună (ultimele consultări formale au fost pe 23 iunie), motiv pentru care juriști cer sesizarea Curții Constituționale, invocând obligația constituțională de a desemna un premier.

7 miniștri interimari au mandatele expirate încă din 10 iunie 2026.

Guvernul interimar, condus de Ilie Bolojan, gestionează în continuare crize acute (energetică, cibernetică, de securitate) fără legitimitate parlamentară deplină.

Riscul unui blocaj parlamentar prelungit, cu efecte directe asupra absorbției fondurilor PNRR (termen critic: 31 august 2026) și a evaluărilor de rating.

2. Proteste (multiple, simultane)

Crescătorii de ovine/caprine - protest masiv azi, 30 iulie 2026, în București (peste 6.500 de oameni), din cauza blocării exporturilor legate de pesta micilor rumegătoare și gestiunea deficitară a autorităților.

Sanitas (personal medical) - grevă/proteste în peste 400 de unități sanitare, nemulțumiri legate de noua lege a salarizării.

ANAF (SindFISC) - a 12-a acțiune de protest în 60 de zile.

Profesori și angajați din Educație - proteste față de măsurile de austeritate care le-au redus salariile.

Sindicaliști din salvare navală (ARSVOM) - proteste privind siguranța publică.

Mineri de la CE Oltenia - proteste repetate la București, cerând salvarea combinatului și oprirea disponibilizărilor (peste 1.800 de angajați amenințați).

3. Criză energetică acută

Ambele reactoare de la centrala nucleară Cernavodă au fost oprite - premieră istorică, cauzată de nivelul extrem de scăzut al Dunării (secetă), insuficient pentru răcire.

Premierul interimar Bolojan a cerut populației să reducă în mod voluntar consumul de curent în orele de vârf (20:00-23:00).

Deficitul va fi acoperit prin creșterea producției pe gaze și importuri, cu risc de creștere a prețurilor.

Complexul Energetic Oltenia (cărbune) e în criză financiară (pierderi de peste 1 miliard lei în 2025), cu disponibilizări masive și proiecte de centrale noi (Turceni, Ișalnița, Iernut) blocate sau întârziate ani de zile.

4. Inflație și costul vieții

Inflație anuală: 10,4% în iunie 2026 - a treia lună consecutivă peste 10%, una dintre cele mai mari din UE.

Energia electrică: +60% an/an (dispariția plafonării prețurilor din iulie 2025).

Chirii: +43%; motorină: +28%; benzină: +22%; servicii: +13,7%.

5. Risc de retrogradare a ratingului de țară

România e la limita inferioară a "investment grade" (BBB- la Fitch, perspectivă negativă).

Decizie Fitch programată mâine (31 iulie 2026) -risc de retrogradare la "junk" dacă PNRR și reformele fiscale nu avansează.

Datorie publică ~59-63% din PIB, dobânzi care ar putea ajunge la 9,6% din veniturile bugetare în 2027.

6. Securitate - drone rusești

33 de pătrunderi de drone rusești în spațiul aerian românesc de la începutul războiului din Ucraina, ultima pe 26 iulie 2026; 18 doar în 2026, dintre care 3 doborâte de F-16 în doar 3 zile (24-26 iulie).

România a expulzat un diplomat rus (27 iulie) ca reacție la aceste încălcări repetate.

7. Atacuri cibernetice

Ransomware la ANCPI (Cadastru) pe 14 iulie 2026 - unul dintre cele mai grave incidente cibernetice documentate într-o instituție publică din UE, potrivit DNSC. Aplicația e-Terra a fost blocată zile întregi; datele a circa 2 milioane de utilizatori ar fi fost extrase; un hacker le-a scos la vânzare online.

Val paralel de fraude/phishing care vizează cetățenii (SMS-uri false despre amenzi, clonarea site-ului ghișeul.ro).

8. Aparenta absență a președintelui Nicușor Dan

Președintele a fost criticat și pentru pasivitate deliberată/strategică în gestionarea crizei politice: a declarat că nu vrea să facă "un exercițiu gratuit" desemnând un premier fără șanse, dar acest lucru a dus la o lună întreagă fără nicio nominalizare de premier, în plină blocare instituțională - juriști cer sesizarea CCR tocmai pe acest motiv de inacțiune prezidențială.

A fost acuzat că respinge varianta alegerilor anticipate cu argumente neconvingătoare, lăsând impresia unei lipse de direcție în fața crizei.

Un episod notabil: în plin război politic de trei luni, președintele a făcut un pas în spate de la implicarea directă în rezolvarea crizei și a ales, în schimb, să publice un editorial elogios la adresa lui Donald Trump pe un portal american conservator (Newsmax) - gest criticat dur ca deplasat față de urgențele interne și umilitor pentru România.

El însuși a recunoscut că nu s-a implicat suficient în alte dosare importante (justiție, numirea șefilor serviciilor secrete), invocând drept scuză repetată "criza politică".

Practic, în timp ce țara se confruntă simultan cu vidul de guvernare, atacuri cibernetice, incursiuni de drone și criză energetică, președintele - care ar trebui să fie un factor de coeziune și reacție rapidă în calitate de comandant suprem al armatei - este perceput tot mai des ca absent, tardiv sau pasiv exact în momentele-cheie, ceea ce amplifică sentimentul general de vid instituțional.