Publicat la 30.07.2026, 13:45:34

România evită, cel puțin pentru moment, un moment fără precedent în sistemul energetic. După ce miercuri seară Ministerul Energiei și Nuclearelectrica anunțaseră oprirea controlată a Unității 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, compania a revenit joi dimineață asupra deciziei și a anunțat că reactorul va rămâne conectat la Sistemul Energetic Național (SEN).

Analiza din timpul nopții a schimbat decizia

Potrivit Nuclearelectrica, analiza parametrilor de funcționare și a echipamentelor Unității 2 a arătat că reactorul poate continua să funcționeze în condiții de deplină siguranță.

„Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și, în acest moment, există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2”, a transmis compania.

Reprezentanții operatorului subliniază că exploatarea centralei se realizează pe baza monitorizării permanente a parametrilor de operare și a respectării stricte a tuturor normelor de securitate nucleară.

Pericolul nu a trecut

Chiar dacă reactorul rămâne în funcțiune, Nuclearelectrica avertizează că situația rămâne extrem de fragilă.

Compania precizează că, având în vedere nivelul foarte scăzut al Dunării și prognozele hidrologice nefavorabile, oprirea Unității 2 poate deveni necesară în orice moment, dacă parametrii de exploatare vor coborî sub limitele admise.

Specialiștii continuă monitorizarea permanentă a instalațiilor și a evoluției debitului fluviului.

Unitatea 1 rămâne oprită

În schimb, Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă rămâne în stare de oprire sigură și nu va fi reconectată la Sistemul Energetic Național până când nivelul Dunării nu va permite reluarea exploatării în condiții de siguranță.

Astfel, centrala funcționează în prezent cu un singur reactor.

România a evitat, deocamdată, o premieră istorică

Dacă și Unitatea 2 ar fi fost oprită, România ar fi înregistrat pentru prima dată o oprire voluntară și preventivă a întregii Centrale Nuclearoelectrice Cernavodă din cauza secetei, de când ambele reactoare sunt în exploatare comercială.

Anunțul privind oprirea fusese făcut miercuri seară atât de Ministerul Energiei, cât și de Nuclearelectrica, pe baza prognozelor transmise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Dunărea se apropie de un minim istoric

Situația hidrologică rămâne însă critică.

Potrivit INHGA, debitul Dunării a fost de aproximativ 1.650 metri cubi pe secundă, iar la începutul lunii august este estimată o scădere spre 1.600 mc/s, de aproape trei ori sub media multianuală a lunii iulie, de 4.750 mc/s.

Valorile sunt comparabile cu cele înregistrate în 2005, unul dintre cei mai secetoși ani din ultimele decenii.

În aceste condiții, Nuclearelectrica avertizează că evoluția nivelului fluviului va fi decisivă pentru menținerea în funcțiune a Unității 2, iar decizia de oprire poate fi luată oricând dacă securitatea nucleară o va impune.