Publicat la 30.07.2026, 16:01:36

Șoferii români asistă la o situație fără precedent: prețurile la carburanți se modifică în aceeași zi. După scumpirile operate în cursul dimineții de Petrom și OMV, toate marile lanțuri de benzinării au majorat din nou tarifele joi, 30 iulie, la prânz, cu până la 20 de bani pe litru.

Astfel, dacă în prima parte a zilei motorina ajunsese la maximum 10,33 lei/litru, câteva ore mai târziu aceasta a urcat până la 10,48 lei/litru, în timp ce benzina standard a atins 9,42 lei/litru.

Valul de scumpiri vine după o săptămână în care prețurile au crescut aproape zilnic, pe fondul exploziei cotațiilor internaționale ale petrolului și al tensiunilor de pe piața energetică.

Motorina și benzina, mai scumpe la prânz decât dimineața

Noile prețuri practicate joi, în jurul prânzului, sunt următoarele:

Benzină standard

Petrom: 9,36 lei/litru (+10 bani față de dimineață)

OMV: 9,42 lei/litru (+10 bani)

Rompetrol: 9,42 lei/litru (+15 bani)

Lukoil: 9,39 lei/litru (+10 bani)

MOL: 9,32 lei/litru (+5 bani)

Socar: 9,29 lei/litru (+5-8 bani)

Motorină standard

Petrom: 10,42 lei/litru (+15 bani)

OMV: 10,48 lei/litru (+15 bani)

Rompetrol: 10,48 lei/litru (+20 bani)

Lukoil: 10,43 lei/litru (+15 bani)

MOL: 10,32 lei/litru (+10 bani)

Socar: 10,29 lei/litru (+10-12 bani)

În prezent, OMV și Rompetrol afișează cele mai mari prețuri din piață, în timp ce Socar rămâne operatorul cu cele mai mici tarife, urmat de MOL.

Patru zile de scumpiri în lanț

Actualul val de majorări a început luni, când Lukoil a devenit primul operator care a depășit pragul psihologic de 10 lei/litru la motorină, majorând atunci prețul cu peste 20 de bani pe litru.

Marți, creșterile au fost preluate de Petrom, OMV și Rompetrol, iar în următoarele zile scumpirile au continuat aproape fără întrerupere.

În doar patru zile, prețurile au crescut spectaculos:

benzina standard s-a scumpit cu aproximativ 30-36 de bani pe litru , de la 9,06-9,12 lei la 9,36-9,42 lei;

motorina standard a înregistrat un salt de aproximativ 50 de bani pe litru, urcând de la 9,92-9,98 lei până la 10,42-10,48 lei.

Creșterea este una dintre cele mai rapide din ultimii ani și pune presiune atât pe bugetele șoferilor, cât și pe costurile de transport și logistică.

Când ar putea apărea primele ieftiniri

Parlamentul a adoptat miercuri legea care introduce acciza dinamică la motorină pe durata stării de criză. Actul normativ permite reducerea temporară a accizei cu până la 25%, ceea ce ar putea însemna o ieftinire de aproximativ 30-34 de bani pe litru.

Totuși, efectele nu vor fi vizibile imediat. Legea trebuie promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial, iar benzinăriile vor trebui să epuizeze stocurile cumpărate la prețurile actuale. În aceste condiții, specialiștii estimează că eventualele reduceri de preț ar putea apărea abia peste două-trei săptămâni, dacă și evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului va permite acest lucru.