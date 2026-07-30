Publicat la 30.07.2026, 11:27:13

Protestul național al crescătorilor de ovine și caprine a început joi dimineață cu incidente în Capitală, după ce mai mulți manifestanți au încercat să forțeze dispozitivul de ordine publică instalat în Piața Presei Libere. Jandarmii au intervenit folosind spray-uri cu substanță iritant-lacrimogenă, iar protestul continuă conform programului, următoarea destinație fiind Piața Victoriei, unde sunt așteptați aproximativ 5.000 de participanți.

Primele incidente au avut loc înainte de începerea marșului

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, în jurul orei 09:45, o parte dintre protestatari au încercat să rupă gardurile metalice montate pentru delimitarea spațiului destinat manifestației și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine.

Înainte de intervenție, jandarmii au încercat să calmeze situația prin dialog și au cerut participanților să respecte măsurile de siguranță.

Întrucât o parte dintre manifestanți au continuat să exercite presiuni asupra dispozitivului de ordine, forțele de intervenție au folosit pulverizatoare individuale cu substanță iritant-lacrimogenă pentru dispersarea celor violenți.

Jandarmeria le-a cerut protestatarilor să coopereze cu forțele de ordine și să se delimiteze de persoanele care provoacă incidente.

Mii de oieri sunt așteptați în fața Guvernului

Protestul fusese autorizat oficial pentru ziua de joi.

Conform programului aprobat, aproximativ 1.500 de crescători de animale urmau să protesteze în fața Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), după care coloana de manifestanți se va deplasa către Piața Victoriei.

Marșul se desfășoară pe traseul Piața Presei Libere – Șoseaua București-Ploiești – Bulevardul Regele Mihai I – Arcul de Triumf – Șoseaua Kiseleff.

În fața Guvernului sunt așteptați aproximativ 5.000 de protestatari, ceea ce transformă manifestația într-una dintre cele mai ample acțiuni organizate de sectorul zootehnic din ultimii ani.

Oierii acuză că fermele sunt împinse spre faliment

Crescătorii veniți din mai multe județe susțin că restricțiile impuse în contextul pestei micilor rumegătoare au blocat exporturile de ovine și caprine, provocând pierderi financiare uriașe.

Printre principalele revendicări se numără:

deblocarea urgentă a exportului de animale vii;

acordarea de despăgubiri pentru fermierii afectați;

finanțarea din fonduri publice a vaccinării obligatorii împotriva antraxului;

reluarea dialogului dintre autorități și organizațiile profesionale.

Organizatorii afirmă că sectorul ovin traversează „cea mai gravă criză din ultimele decenii” și avertizează că numeroși crescători riscă să își închidă definitiv fermele dacă situația nu este rezolvată rapid.

Presiunea se mută în Piața Victoriei

După incidentele din Piața Presei, atenția se mută acum în fața Guvernului, unde este așteptată cea mai numeroasă parte a manifestației.

Autoritățile au mobilizat efective suplimentare de jandarmi pentru a preveni noi incidente, în timp ce reprezentanții fermierilor avertizează că protestele vor continua până când Guvernul va veni cu soluții concrete pentru deblocarea exporturilor și salvarea sectorului ovin.