Publicat la 05.08.2026, 08:07:00

Microsoft, Meta, Oracle, Amazon și Alphabet au angajat investiții fără precedent în infrastructura pentru inteligență artificială. Contractele de leasing pentru viitoarele centre de date depășesc deja 1.160 de miliarde de dolari, de aproape patru ori mai mult decât obligațiile care apar în prezent în bilanțurile companiilor.

Marile companii americane de tehnologie accelerează investițiile în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale, asumându-și costuri uriașe pentru următorii ani. Potrivit unei analize Reuters, Microsoft, Meta, Oracle, Amazon și Alphabet au semnat contracte de leasing care nu au intrat încă în vigoare, în valoare totală de aproximativ 1.090 de miliarde de dolari, iar după cele mai recente acorduri anunțate de Meta, angajamentele cunoscute urcă la circa 1.160 de miliarde de dolari.

Sumele reflectă amploarea pariului pe inteligența artificială și pe dezvoltarea centrelor de date care vor susține viitoarea generație de servicii AI și cloud.

Contractele nu apar încă în bilanțuri, dar obligațiile există

Valoarea angajamentelor este de aproape patru ori mai mare decât cele aproximativ 285 de miliarde de dolari reprezentând obligații de leasing deja înregistrate în bilanțurile celor cinci companii.

Diferența este explicată de regulile contabile. Contractele sunt recunoscute drept datorii doar în momentul în care centrele de date devin operaționale, deși obligațiile contractuale au fost deja asumate.

Acest lucru înseamnă că bilanțurile actuale nu reflectă încă întreaga dimensiune a investițiilor pe care giganții tehnologici și le-au asumat pentru următorii ani.

Oracle și Microsoft conduc cursa investițiilor

Microsoft deține cea mai mare conductă de proiecte, cu angajamente de leasing de 329,1 miliarde de dolari, confirmând poziția companiei în fruntea competiției pentru infrastructura AI.

Oracle este însă compania cu cea mai mare expunere raportată la dimensiunea actuală a bilanțului. Grupul a semnat contracte în valoare de 260 de miliarde de dolari, de aproape șapte ori peste obligațiile deja recunoscute contabil.

Aceste contracte, dedicate exclusiv centrelor de date, vor intra în vigoare în perioada 2027–2029 și au durate cuprinse între 15 și 19 ani, ceea ce arată că Oracle mizează pe o cerere ridicată pentru servicii AI pe termen lung.

Meta accelerează și mai mult investițiile

Meta a raportat angajamente de aproape 279 de miliarde de dolari, însă ulterior, în luna iulie, compania a semnat noi contracte de leasing pentru centre de date în valoare de încă 68 de miliarde de dolari.

Prin aceste noi investiții, valoarea totală a angajamentelor asumate de cele cinci mari companii tehnologice ajunge la aproximativ 1.160 de miliarde de dolari.

Alphabet a raportat angajamente de 85,2 miliarde de dolari, iar Amazon de 137,2 miliarde de dolari. În cazul Amazon, cifra include însă nu doar centre de date, ci și depozite logistice, birouri, aeronave și vehicule utilizate în operațiunile companiei.

Un pariu uriaș pe viitorul inteligenței artificiale

Investițiile reflectă convingerea marilor companii că cererea pentru servicii bazate pe inteligență artificială va continua să crească accelerat în următorul deceniu.

Noile centre de date vor furniza puterea de calcul necesară dezvoltării modelelor AI, serviciilor cloud și aplicațiilor generative care consumă cantități uriașe de energie și resurse informatice.

În același timp, dimensiunea angajamentelor evidențiază și riscurile asumate de industrie. Dacă ritmul de adopție al inteligenței artificiale va încetini sau cererea va fi sub așteptări, companiile ar putea rămâne cu costuri fixe de sute de miliarde de dolari pentru infrastructuri dificil de utilizat la capacitate maximă.

Miza este una fără precedent: construirea unei infrastructuri globale capabile să susțină următoarea etapă a revoluției tehnologice, înainte ca întreaga cerere pentru aceste servicii să fie confirmată de piață.