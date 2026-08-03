Publicat la 03.08.2026, 09:12:00

Parlamentul intră într-o nouă sesiune extraordinară în perioada 3-6 august, pentru adoptarea unor proiecte legislative considerate esențiale în îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Printre cele mai importante se află Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, de care depinde accesarea unor fonduri europene estimate la aproximativ un miliard de euro.

Convocarea Legislativului are loc în contextul presiunii de a finaliza reformele restante din PNRR și de a evita blocarea unor tranșe importante de finanțare europeană.

Senatul dezbate Strategia pentru biodiversitate

Potrivit programului publicat de Senat, senatorii vor lucra luni și joi în comisiile permanente, iar marți și miercuri sunt programate ședințe de plen.

Principalul punct de pe agendă îl reprezintă aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, unul dintre jaloanele asumate de România în relația cu Comisia Europeană și care condiționează accesul la finanțări de aproximativ un miliard de euro prin PNRR.

Camera Deputaților are pe masă legea privind integritatea

Și Camera Deputaților va funcționa în regim de sesiune extraordinară în aceeași perioadă.

Luni și miercuri sunt programate ședințe de plen cu vot final, iar marți și joi deputații vor lucra în comisiile de specialitate.

Pe ordinea de zi se află, între altele, proiectul de lege privind modificarea și completarea legislației în domeniul integrității, precum și mai multe inițiative legislative adoptate deja de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată.

Presiune pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR

Noua sesiune extraordinară are loc într-un moment în care autoritățile încearcă să recupereze întârzierile în implementarea reformelor asumate prin PNRR.

În ultimele zile, președintele Nicușor Dan a subliniat că există un consens politic pentru adoptarea legislației restante și pentru respectarea calendarului convenit cu Bruxelles-ul, astfel încât România să nu piardă fondurile europene disponibile prin mecanismul de redresare și reziliență.

Prin convocarea Parlamentului în plină vacanță, coaliția încearcă să accelereze adoptarea actelor normative restante și să transmită Comisiei Europene că reformele asumate continuă, în ciuda contextului politic și economic complicat.