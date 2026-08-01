Publicat la 01.08.2026, 10:24:48

La doar câteva ore după ce agenția Fitch a confirmat ratingul suveran al României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de încredere privind direcția economică a țării și a anunțat că există un acord politic pentru pregătirea aderării la zona euro.

Declarația vine într-un moment în care România a evitat, pentru moment, retrogradarea în categoria „junk”, dar rămâne sub presiunea unui deficit bugetar ridicat, a unei datorii publice în creștere și a unei perspective negative menținute de Fitch.

De la pericolul „junk” la obiectivul euro

Mesajul președintelui marchează un contrast puternic între avertismentele formulate de agenția de rating și ambițiile politice privind moneda unică europeană.

În timp ce Fitch avertizează că România trebuie să continue consolidarea fiscală și să reducă dezechilibrele macroeconomice pentru a evita o eventuală retrogradare, șeful statului susține că există deja consens politic pentru elaborarea unei foi de parcurs privind adoptarea euro.

„Există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, a declarat Nicușor Dan.

În prezent însă, România este departe de îndeplinirea tuturor criteriilor economice necesare aderării la zona euro. Fitch estimează pentru 2026 o inflație medie de 7,6%, un deficit fiscal de 5,9% din PIB și o datorie publică în continuă creștere, indicatori incompatibili cu criteriile de convergență de la Maastricht.

„România funcționează”

Președintele a încercat să transmită investitorilor și partenerilor externi că instabilitatea politică nu blochează funcționarea instituțiilor.

„În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna aceasta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare”, a afirmat șeful statului.

El a evidențiat în special adoptarea noului Cod al urbanismului, proiect aflat în dezbatere încă din 2019, precum și includerea în legislație a unor prevederi rezultate din referendumul organizat în București în 2024.

Potrivit președintelui, au mai rămas doar trei jaloane importante din PNRR: legea privind Agenția Națională de Integritate, legea biodiversității și noua lege a salarizării, considerată cea mai dificilă reformă.

Consens pentru marile proiecte

Nicușor Dan a susținut că, dincolo de conflictele dintre partide, există acord asupra principalelor obiective strategice ale României.

Printre acestea se numără:

continuarea implementării PNRR;

elaborarea bugetului pentru 2027 încă din această toamnă;

aderarea la OCDE;

implementarea programului european SAFE;

pregătirea aderării la zona euro.

„Pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE”, a declarat președintele.

Fitch salută ajustarea fiscală, dar vede riscuri majore

Mesajul optimist al președintelui vine însă în paralel cu avertismentele formulate de Fitch.

Agenția a confirmat ratingul BBB-, dar a menținut perspectiva negativă, invocând:

deficitele fiscale încă foarte ridicate;

creșterea datoriei publice;

inflația persistentă;

dezechilibrele externe;

incertitudinea politică după căderea coaliției guvernamentale.

Fitch estimează că economia României se va contracta cu 0,6% în 2026, iar deficitul bugetar va rămâne printre cele mai ridicate din categoria statelor cu rating „BBB”.

Drumul spre euro rămâne lung

Deși adoptarea monedei unice este un obiectiv asumat de România prin tratatele europene, acesta presupune îndeplinirea criteriilor de convergență privind inflația, deficitul bugetar, datoria publică, stabilitatea cursului de schimb și nivelul dobânzilor.

În prezent, cele mai multe dintre aceste condiții nu sunt îndeplinite, iar chiar raportul Fitch evidențiază că finanțele publice reprezintă principalul punct vulnerabil al economiei românești.

În acest context, declarația președintelui privind elaborarea unei foi de parcurs pentru adoptarea euro are, deocamdată, mai degrabă rolul de a fixa o direcție strategică decât de a indica apropierea efectivă a aderării la zona euro.

În finalul mesajului său, Nicușor Dan a încercat să transmită un semnal de încredere populației și piețelor financiare.

„Vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărare a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. România se stabilizează financiar și va fi mai bine. Eu am încredere în România și am încredere în români.”