Publicat la 20.07.2026, 16:35:16

Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA anunță că s-a alăturat rețelei globale UN Women, devenind membru al Women, Peace and Security and Humanitarian Action (WPS-HA) Compact, o platformă globală care reunește peste 250 de state, organizații internaționale, instituții publice, organizații ale societății civile și reprezentanți ai mediului de afaceri, angajați în implementarea Agendei „Femeile, Pace și Securitate” și în promovarea acțiunii umanitare la nivel global.

Andreea Negru, Președinta Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA, a declarat: „Aderarea PEFA la The Compact sub egida UN Women reprezintă o recunoaștere a rolului pe care organizația noastră îl are în promovarea leadershipului, antreprenoriatului și a participării femeilor la dezvoltarea economică și socială. Vocea femeilor în business reprezintă vocea unei economii puternice – aproape 25% din PIB-ul României este generat de afacerile conduse de femei. Prin această inițiativă, consolidăm parteneriate care transformă leadershipul feminin într-un catalizator al dezvoltării economice, al păcii și al progresului durabil”.

PEFA își reafirmă angajamentul de a contribui activ la implementarea obiectivelor asumate prin Compact, în special prin dezvoltarea de parteneriate și programe care susțin participarea femeilor în procesele economice și de decizie.

Lorena Stoian, Prim-Vicepreședinte PEFA, susține: „Participarea femeilor la procesele economice și decizionale reprezintă astăzi o condiție esențială pentru o dezvoltare sustenabilă și o economie competitivă. Prin aderarea la The Compact, sub egida UN Women, PEFA își consolidează rolul de catalizator al dialogului și cooperării dintre mediul de afaceri, instituțiile publice și organizațiile internaționale, promovând antreprenoriatul, leadershipul și contribuția femeilor la dezvoltarea economică și socială”.

În cadrul acestui demers, PEFA își asumă promovarea principiului Business-to-Business, prin dezvoltarea unor mecanisme de colaborare între comunitățile de afaceri, cu scopul de a facilita transferul de competențe, schimbul de bune practici și implicarea activă a femeilor antreprenor în multiplicarea modelelor de succes și în consolidarea rezilienței economice.

Colonel (r.) Manuela Mihai, Ambasador PEFA pentru Relații Internaționale, consideră: “Agenda Femeile, Pacea și Securitatea confirmă faptul că dezvoltarea economică, securitatea și leadershipul feminin sunt piloni complementari ai unei societăți reziliente. Implicarea activă a mediului de afaceri și creșterea participării femeilor în procesele de decizie contribuie la construirea unor comunități stabile, prospere și mai bine pregătite să răspundă provocărilor actuale. PEFA își asumă un rol activ în consolidarea cooperării internaționale și în promovarea unor parteneriate cu impact durabil pentru dezvoltarea economică și socială.”

Prin această nouă calitate, PEFA își consolidează poziția de organizație patronală implicată în promovarea antreprenoriatului, a egalității de șanse și a cooperării internaționale, contribuind la implementarea obiectivelor globale privind dezvoltarea durabilă, pacea și securitatea. PEFA va continua să dezvolte inițiative și proiecte care conectează mediul de afaceri cu instituțiile naționale și internaționale, promovând leadershipul, educația și cooperarea economică drept instrumente esențiale pentru construirea unei economii competitive și incluzive.

Despre Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA

Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA este o organizație patronală membra a IMM Romania, singura confederație reprezentativa la nivel naționale pentru IMM-uri, care promovează și susține afirmarea femeilor în mediul de afaceri, încurajează dezvoltarea antreprenoriatului, leadershipului si educația economică și reprezintă interesele membrilor săi în dialogul cu autoritățile naționale și organizațiile internaționale. Prin proiectele și parteneriatele sale, PEFA contribuie la dezvoltarea unei economii competitive, sustenabile și bazate pe egalitatea de șanse.





