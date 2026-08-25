BNR cursul valabil azi: euro la 5,2534 lei, francul la 5,6099

Publicat la 26.08.2026, 07:00:00

Cursul euro publicat marți de Banca Națională a României a rămas practic neschimbat: 5,2534 lei pentru un euro, cu o variație de doar 0,0002 lei față de ziua anterioară. Pe termen mai lung, moneda europeană s-a apreciat cu 0,22% față de acum șapte zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că un român care economisește în lei și urmărește să cumpere euro plătește astăzi puțin mai mult decât săptămâna trecută, chiar dacă mișcarea zilnică este neglijabilă.

Dolarul american a cotat la 4,5014 lei, iar francul elvețian la 5,6099 lei. Diferența dintre cursul euro și cel al francului, de aproximativ 35 de bani, reflectă statutul tradițional al monedei elvețiene ca activ de refugiu, menținut de o politică monetară prudentă la Berna. Dolarul rămâne semnificativ mai ieftin decât euro, un ecart care continuă să avantajeze importatorii care facturează în dolari față de cei expuși pe euro.

Pe Bursa de Valori București, tabloul zilei a fost mixt. Electrica a condus câștigătorii cu un avans de 2,35%, posibil susținut de așteptări legate de investițiile în infrastructura energetică și de contextul european al tranziției verzi, urmată de One United Properties cu plus 1,61% și BRD cu plus 0,40%. Pe partea cealaltă, Transgaz a pierdut 1,43%, iar Digi Communications a cedat 1,18%, ambele companii înregistrând presiuni de vânzare care sugerează o realochere tactică a investitorilor dinspre sectorul utilităților de transport și telecomunicații.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2370 5.2456 5.2544 5.2630 5.2534 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. 24 aug. 25 aug.

Data EUR USD CHF lun., 17 aug. 5.2419 ▼ 4.5195 5.5830 mar., 18 aug. 5.2442 ▲ 4.5298 5.5801 mie., 19 aug. 5.2452 ▲ 4.5190 5.5773 joi, 20 aug. 5.2535 ▲ 4.4884 5.6398 vin., 21 aug. 5.2581 ▲ 4.4926 5.6230 lun., 24 aug. 5.2536 ▼ 4.5037 5.6131 mar., 25 aug. ★ 5.2534 4.5014 5.6099 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație EL Electrica 56.70 ▲ 2.35% ONE One United Properties 34.75 ▲ 1.61% BRD BRD Groupe Société Générale 37.90 ▲ 0.40% SNG Romgaz 19.96 ▲ 0.30% TGN Transgaz 89.50 ▼ 1.43% DIGI Digi Communications 66.90 ▼ 1.18% TEL Transelectrica 112.00 ▼ 0.88% SNN Nuclearelectrica 64.50 ▼ 0.62% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.