BNR cursul valabil azi: euro la 5,2534 lei, francul la 5,6099

Cursul euro publicat marți de Banca Națională a României a rămas practic neschimbat: 5,2534 lei pentru un euro, cu o variație de doar 0,0002 lei față de ziua anterioară. Pe termen mai lung, moneda europeană s-a apreciat cu 0,22% față de acum șapte zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că un român care economisește în lei și urmărește să cumpere euro plătește astăzi puțin mai mult decât săptămâna trecută, chiar dacă mișcarea zilnică este neglijabilă.
Dolarul american a cotat la 4,5014 lei, iar francul elvețian la 5,6099 lei. Diferența dintre cursul euro și cel al francului, de aproximativ 35 de bani, reflectă statutul tradițional al monedei elvețiene ca activ de refugiu, menținut de o politică monetară prudentă la Berna. Dolarul rămâne semnificativ mai ieftin decât euro, un ecart care continuă să avantajeze importatorii care facturează în dolari față de cei expuși pe euro.
Pe Bursa de Valori București, tabloul zilei a fost mixt. Electrica a condus câștigătorii cu un avans de 2,35%, posibil susținut de așteptări legate de investițiile în infrastructura energetică și de contextul european al tranziției verzi, urmată de One United Properties cu plus 1,61% și BRD cu plus 0,40%. Pe partea cealaltă, Transgaz a pierdut 1,43%, iar Digi Communications a cedat 1,18%, ambele companii înregistrând presiuni de vânzare care sugerează o realochere tactică a investitorilor dinspre sectorul utilităților de transport și telecomunicații.
Curs BNR: evoluție săptămânală
EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)
Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă
BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare
Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.
Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.