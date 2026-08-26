PNRR, bilanț la linia de finish: România a pierdut 6,89 miliarde de euro și mai are 5 zile să salveze alte 7,57 miliarde

Publicat la 26.08.2026, 12:48:12

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Pe 31 august 2026, România închide cea mai mare sursă de finanțare externă din istoria sa. Planul Național de Redresare și Reziliență, cu care Bruxellesul a promis 29,2 miliarde de euro după pandemia COVID-19, ajunge la capăt cu un bilanț pe care politicienii îl numesc, în funcție de partid, fie "succes remarcabil", fie "dezastru național". Cifrele sunt undeva la mijloc, și spun mai mult decât orice discurs. La 18 august, cu două săptămâni înainte de termenul final, România mai avea de încasat 7,57 miliarde de euro și peste 4.500 de proiecte nerecepționate. Adică proiecte terminate pe hârtie, dar cărora nu li s-au făcut recepțiile la timp ca să poată fi decontate. Unele dintre ele sunt școli, drumuri, centre sociale, sisteme informatice - investiții reale, cu beton turnat, dar care riscă să rămână fără finanțare europeană pentru că birocrația n-a ținut pasul cu șantierele. Cum am ajuns de la 29 de miliarde la 20 România a intrat în PNRR cu o alocare totală de 29,2 miliarde de euro: 14,24 miliarde granturi nerambursabile și 14,94 miliarde împrumuturi cu dobândă avantajoasă. Până la final, după renegocierile din iulie 2026, bugetul a scăzut la 20,1 miliarde. Diferența de aproape 9 miliarde nu s-a evaporat - a fost returnată la Bruxelles. Cel mai mare capitol de pierderi: 6,89 miliarde de euro din componenta de împrumuturi. Guvernul a renunțat la acești bani pentru că proiectele finanțate din ei aveau "grad ridicat de risc" - adică erau fie neîncepute, fie blocate, fie imposibil de finalizat până pe 31 august. Logica a fost simplă: mai bine renunți la un împrumut pe care nu îl poți folosi decât să plătești penalități sau să restituii banii după ce îi încasezi. Corect ca decizie. Dureros ca rezultat.

Renegocierea a simplificat și planul în sine: de la 518 jaloane și ținte la 390. Peste 128 de angajamente au fost eliminate - unele pentru că erau irealizabile, altele pentru că fuseseră îndeplinite formal fără substanță. Ce s-a construit efectiv Din cei 13 miliarde de euro absorbiți până acum, ce a ieșit concret? Tabloul e eterogen. Pe infrastructura rutieră, PNRR a finanțat aproximativ 257 de kilometri de autostradă - față de cei 450 de kilometri promise în 2021. Autostrada Moldovei (A7) a rămas în plan, cu o finanțare de 2,17 miliarde de euro mutată integral pe granturi în ultima renegociere, după ce componenta de împrumuturi nu mai putea susține proiectul. Pe sănătate, cele opt spitale regionale noi au rămas în PNRR până la final, alături de 1.200 de ambulanțe noi. Sunt investiții reale, cu stadii diferite de execuție, dar care dau substanță planului dincolo de reforme administrative. Pe educație, sute de școli au intrat în programe de renovare și eficientizare energetică, cu rezultate vizibile în câteva județe și cu întârzieri semnificative în altele. Pe zona digitală, reforma ANAF a mers cel mai greu. Modernizarea administrației fiscale era unul dintre jalonele centrale cerute de Comisia Europeană ca precondiție pentru plăți. A produs tensiuni politice, amânări și, în final, un compromis care a mulțumit parțial Bruxellesul.

Ce înseamnă 31 august pentru banii rămași Data de 31 august nu e chiar ziua apocalipsei pentru PNRR. Este termenul pentru implementarea fizică a proiectelor - adică tot ce trebuia construit, instalat sau realizat trebuie să fie gata. Cererea de plată finală poate fi depusă până pe 30 septembrie 2026. Asta înseamnă că, teoretic, dacă un proiect e finalizat pe 30 august și recepția se face în primele zile din septembrie, banii pot fi recuperați. Practic, cele 7,57 miliarde de euro care mai sunt de încasat depind de viteza cu care beneficiarii - primării, ministere, companii de stat - pot face recepțiile și transmite documentele. Guvernul a activat proceduri de urgență, a mobilizat echipe pe teren și a prelungit programul de lucru al funcționarilor implicați. Dacă jumătate din suma rămasă va fi recuperată, va fi considerat un rezultat bun în contextul dat. Factura reală, în cifre Bilanțul complet va fi clar abia după 30 septembrie, când termenul pentru cererea de plată finală expiră. Deocamdată: 13 miliarde de euro absorbiți din 20,1 miliarde disponibile după renegociere, adică o rată de absorbție de 65%. Față de media europeană, România nu e nici cel mai rău, nici printre fruntași. Față de potențialul propriu și față de nevoile reale de infrastructură, bilanțul e dezamăgitor. Cei 6,89 miliarde de euro pierduți din împrumuturi nu sunt bani pe care România îi datora - sunt bani pe care putea să îi ia cu dobândă mică și nu a reușit să îi folosească. Costul real nu e financiar direct, ci de oportunitate: autostrăzi nefinanțate, spitale neîncepute, reforme abandonate la jumătate. Acea sumă ar fi finanțat, de exemplu, de trei ori rețeaua de metrou din Cluj sau de două ori autostrada Sibiu-Pitești. Pe 1 septembrie, când oficialii vor ține conferințe de presă despre "recorduri de absorbție" și "succesul PNRR", cifra care va conta cel mai mult e cea a banilor rămași pe masă. Indiferent de cum o numim. Surse: Curs de Guvernare, HotNews, Digi24, Forbes România, Bursa.ro, StartupCafé.