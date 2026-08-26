Vara rămâne în România și în septembrie! ANM anunță cum va fi vremea până spre sfârșitul lunii viitoare

Publicat la 26.08.2026, 12:40:00

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Vara pare că nu se grăbește să plece. Meteorologii anunță că urmează o perioadă cu temperaturi peste normal. Vestul și sud-vestul țării rămân campioanele căldurii. Ultima prognoză ANM pentru următoarele patru săptămâni arată că vremea nu va intra brusc în tiparele de toamnă. Potrivit estimării publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 24 august – 21 septembrie 2026, temperaturile se vor menține peste valorile climatologice în anumite zone ale țării. Nu este însă vorba despre o vară care continuă uniform în toată România. Diferențele dintre regiuni vor fi importante, iar vestul și sud-vestul sunt zonele în care aerul cald își va face cel mai simțit efectul.

Vestul și sud-vestul României, sub semnul căldurii În prima săptămână analizată, 24–31 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa, în general, în apropierea mediilor climatologice. Cu alte cuvinte, finalul lui august vine cu o Românie împărțită meteorologic: în timp ce în unele zone temperaturile păstrează senzația de vară, în altele vremea se apropie mai mult de ceea ce este normal pentru această perioadă. ANM estimează cantități de apă peste valorile normale în zona montană, în centrul țării și, local, în est. La polul opus, vestul și nord-vestul ar putea primi mai puține precipitații decât în mod obișnuit. Pentru restul țării, regimul pluviometric este estimat ca fiind apropiat de normal.

Începutul lui septembrie nu aduce răcirea așteptată Săptămâna 31 august – 7 septembrie păstrează aceeași configurație. Vestul și sud-vestul României vor continua să aibă temperaturi medii peste cele specifice perioadei, în timp ce în restul țării valorile vor fi, în general, apropiate de normal. La ploi, centrul și estul țării pot primi cantități ușor peste media perioadei, în timp ce în celelalte regiuni situația va fi apropiată de normal. Astfel, prima săptămână de toamnă calendaristică nu vine cu o schimbare radicală a regimului termic. Septembrie începe cu temperaturi mai mari în vest și sud-vest Pentru intervalul 7–14 septembrie, meteorologii păstrează aceeași tendință. Vestul și sud-vestul țării vor rămâne mai calde decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În restul României, temperaturile medii sunt estimate în jurul valorilor normale. La capitolul precipitații, lucrurile se mai echilibrează. În cea mai mare parte a țării, cantitățile de apă sunt prognozate în apropierea normelor climatologice. Așadar, dacă pentru unii români septembrie va începe să semene cu toamna, în vest și sud-vest senzația de vară prelungită ar putea continua. Ultima săptămână a intervalului analizat de ANM, 14–21 septembrie, vine cu o surpriză: temperaturile peste normal nu dispar. Vestul și sud-vestul rămân regiunile în care sunt prognozate cele mai ridicate valori raportate la mediile perioadei. În plus, temperaturi mai mari decât cele normale sunt estimate local și în nordul și centrul țării. În restul teritoriului, valorile termice ar trebui să fie apropiate de normal. La precipitații apare însă o schimbare. Vestul țării ar putea intra într-o perioadă mai secetoasă, iar deficitul de precipitații este estimat local și în regiunile nordice, centrale și sudice.