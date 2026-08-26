SUA suspendă temporar programările pentru vize la nivel global!

Administrația Trump a suspendat marți programările pentru obținerea vizelor la ambasadele și consulatele americane din întreaga lume, urmând să reprogrameze interviurile pentru a permite instruirea personalului consular american.
Departamentul de Stat a anunțat lansarea unui program global de instruire în toate reprezentanțele diplomatice americane. Din acest motiv, serviciile consulare pentru vize vor fi temporar reprogramate. Solicitanții care aveau deja programate interviuri au început să primească notificări prin e-mail privind amânarea acestora, informează Reuters.
Departamentul de Stat instruiește personalul consular la nivel global
Administrația de la Casa Albă nu a oferit detalii despre durata programului de instruire sau despre numărul de programări afectate, însă Departamentul de Stat a precizat că obiectivul este ca funcționarii consulari să poată realiza o evaluare „cuprinzătoare și coerentă” a cererilor de viză. Printre criteriile urmărite se află și posibilitatea ca un solicitant să devină dependent de programele de asistență socială din Statele Unite. Suspendarea programărilor are loc în contextul în care administrația lui Donald Trump a înăsprit semnificativ politica privind imigrația și acordarea vizelor.
SUA au înăsprit politica privind imigrația
Administrația Trump a intensificat măsurile împotriva imigrației ilegale și a recurs la deportări, anulări de vize și retragerea unor permise de ședere și muncă CITESTE AICI!
Washingtonul a introdus, de asemenea, noi criterii pentru evaluarea solicitanților de viză. Printre acestea se numără și examinarea activității și opiniilor politice ale unor persoane, precum și a participării la proteste pro-palestiniene și împotriva operațiunilor militare israeliene din Gaza.
Departamentul de Stat nu a precizat dacă instruirea anunțată marți este legată direct de aceste schimbări de politică, însă a subliniat nevoia unor proceduri uniforme pentru evaluarea cererilor la nivelul tuturor reprezentanțelor diplomatice americane.
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