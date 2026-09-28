Prevenția, pe primul loc. Controale cardiovasculare regulate pentru europeni, de la tensiune la colesterol

Publicat la 28.09.2026, 17:17:33

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Uniunea Europeană vrea să pună prevenția înaintea tratamentului. Comisia Europeană propune un cadru comun pentru controale cardiovasculare regulate, astfel încât probleme precum hipertensiunea, glicemia crescută sau colesterolul ridicat să poată fi depistate înainte să provoace complicații grave. Ideea este ca europenii să nu ajungă la medic doar atunci când apar simptomele, ci să-și poată verifica din timp principalii factori de risc, scrie 2eu.brussels. Inițiativa vine într-un moment în care bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în UE: aproximativ 1,7 milioane de oameni mor anual din această cauză, iar circa 62 de milioane de europeni trăiesc cu boli cardiovasculare. Comisia estimează că aproximativ 80% dintre aceste afecțiuni pot fi prevenite. Tensiunea, glicemia și colesterolul, în centrul prevenției Comisia propune ca verificarea riscului cardiovascular să devină o componentă regulată a prevenției în toate statele membre. Pachetul de bază ar urma să includă măsurarea tensiunii arteriale, verificarea glicemiei și a colesterolului, iar frecvența controalelor să fie adaptată vârstei și riscului individual. Mesajul european este simplu: multe dintre problemele care duc ulterior la infarct sau accident vascular cerebral pot evolua ani întregi fără simptome evidente. Tocmai de aceea, campania europeană „Know Your Numbers” pune accent pe cunoașterea acestor indicatori înainte ca organismul să transmită semnale de alarmă. Comisia recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei, în special după vârsta de 35 de ani.

Controale mai dese pentru cei cu risc ridicat Pentru persoanele mai tinere, Comisia propune cel puțin o evaluare a tensiunii arteriale, glicemiei și colesterolului, cu monitorizare individualizată atunci când există antecedente familiale sau alți factori de risc. Pentru adulții cu vârste între 35 și 64 de ani, controalele ar urma să fie realizate sistematic, cel puțin o dată la cinci ani, și mai des atunci când situația individuală o impune. Evaluarea nu se oprește însă la trei analize. Sunt avuți în vedere și factori precum greutatea, indicele de masă corporală, circumferința taliei, stilul de viață, sănătatea renală, respiratorie și mintală, istoricul medical și familial și, după caz, alți indicatori relevanți. Pentru persoanele de 65 de ani și peste, controalele ar urma să fie efectuate la intervale de trei până la cinci ani, cu investigații suplimentare atunci când există indicații medicale.

Analizele ar putea fi făcute și la farmacie Unul dintre elementele importante ale propunerii este încercarea de a aduce prevenția mai aproape de oameni. Comisia indică nu doar cabinetele medicale, ci și farmaciile, centrele comunitare și unitățile medicale mobile ca posibile puncte pentru efectuarea unor verificări. Modelul ar putea fi deosebit de util în zonele rurale sau în comunitățile unde accesul la servicii medicale preventive este mai dificil. Planul european privind sănătatea cardiovasculară subliniază deja valoarea serviciilor medicale comunitare și mobile pentru creșterea accesului la screening și depistarea timpurie. În timpul primei EU Screening Week, desfășurată între 28 septembrie și 4 octombrie, astfel de inițiative sunt deja testate în mai multe țări. În România, de exemplu, Săptămâna Sănătății Inimii include screeninguri cardiovasculare gratuite și activități de tip „Know Your Numbers”. UE vrea o prevenție care să ajungă la oameni Comisia nu propune un sistem medical identic în toate cele 27 de state membre. Fiecare țară ar urma să-și adapteze programele la propria populație, la nivelul bolilor cardiovasculare și la diferențele regionale și sociale. Ideea este însă ca europenii să beneficieze de o bază comună de prevenție, indiferent de țara în care trăiesc. Este o schimbare de accent importantă pentru sistemele sanitare europene: mai puțin „așteptăm să se îmbolnăvească omul și apoi tratăm” și mai mult „încercăm să vedem din timp cine este în pericol”. Îmbătrânirea populației pune presiune pe spitale Comisia leagă această schimbare și de presiunile tot mai mari asupra sistemelor medicale. Populația europeană îmbătrânește, bolile cronice devin mai frecvente, iar deficitul de personal medical face tot mai dificilă susținerea unui sistem bazat în principal pe tratarea cazurilor deja instalate. Prevenția poate reduce presiunea asupra spitalelor tocmai prin identificarea mai devreme a factorilor de risc. Potrivit Comisiei, bolile cardiovasculare generează în prezent costuri de peste 282 de miliarde de euro anual în UE, inclusiv prin pierderi de productivitate. Și inteligența artificială intră în prevenție Planul european prevede și folosirea tehnologiilor digitale pentru identificarea persoanelor cu risc și pentru personalizarea prevenției. Comisia susține utilizarea inteligenței artificiale acolo unde există dovezi privind eficiența sa, dar subliniază necesitatea supravegherii umane și respectării legislației europene. Un raport al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei arată că AI poate contribui la depistarea mai timpurie și la gestionarea riscului cardiovascular, deși multe dintre aplicații sunt încă în faza de cercetare. În paralel, UE sprijină dezvoltarea unor rețele de date și expertiză cardiovasculară care să permită utilizarea mai eficientă și mai sigură a tehnologiilor digitale în sănătate. „Să știm numerele” înainte să apară problemele Campania europeană „Know Your Numbers” pornește de la o idee foarte simplă: oamenii ar trebui să-și cunoască principalii indicatori de sănătate chiar și atunci când se simt bine. Tensiunea arterială, colesterolul și glicemia pot indica riscuri care nu dau simptome ani întregi. Depistarea lor la timp permite intervenții asupra stilului de viață și, atunci când medicul consideră necesar, începerea tratamentului înainte ca situația să se agraveze. Prima EU Screening Week, organizată între 28 septembrie și 4 octombrie 2026, marchează începutul acestei campanii europene de prevenție. În România și în alte state sunt organizate acțiuni de screening și informare, inclusiv verificări ale tensiunii, glicemiei și colesterolului. Recomandarea trebuie încă adoptată Propunerea Comisiei nu înseamnă că toate aceste controale devin automat obligatorii în toate țările UE. Este vorba despre o recomandare adresată Consiliului, care trebuie discutată și adoptată. Inițiativa face parte din „Safe Hearts Plan”, lansat de Comisia Europeană în decembrie 2025, primul plan european dedicat în mod specific bolilor cardiovasculare. Obiectivul său este reducerea cu 25% până în 2035 a deceselor cardiovasculare premature.