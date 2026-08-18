Reacția președintelui Nicușor Dan la decizia CCR privind legea ANI

Publicat la 18.08.2026, 18:09:00

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat la decizia CCR privind legea ANI, arătând că argumentele din sesizarea sa erau foarte solide şi aşteaptă totuşi motivarea Curţii, pentru a vedea punctul de vedere contrar.

”Faţǎ de decizia de ieri a Curţii Constituţionale pe legea integrităţii. Consider cǎ argumentele din sesizarea mea de neconstituţionalitate erau foarte solide. Aştept totuşi motivarea Curţii pentru a vedea punctul de vedere contrar”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X.

El precizează că s-a întâmplat sǎ îşi menţină opinia şi dupǎ motivarea Curţii Constituţionale pe alte sesizări de neconstituţionalitate care i-au fost respinse.

”Dupǎ motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului şi abia apoi la mine. Sper sǎ putem încheia circuitul legislativ pânǎ în 31 august, termenul limitǎ al PNRR”. mai afirmă şeful statului în mesaj.