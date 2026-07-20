Publicat la 20.07.2026, 11:19:04

Sectorul 3 al Capitalei va avea o școală-bloc, o clădire cu șase niveluri și 69 de săli de clasă, extindere a Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg”, din cartierul Titan. Investiția, estimată la aproximativ 37 de milioane de lei, este prezentată de administrația condusă de Negoiță drept o soluție pentru creșterea numărului de elevi și pentru lipsa spațiilor suficiente în unitățile de învățământ din zonă. Primarul Robert Negoiță a prezentat proiectul drept prima „școală-turn” din sector, denumire inspirată de dezvoltarea pe verticală a noii construcții.

Cum va arăta „școala-turn” din Titan

Noua clădire va avea șase niveluri (parter plus cinci etaje, ultimele două urmând să fie retrase), și va avea 69 de săli de clasă. Proiectul reprezintă o a școlii de carter sus amitită, care a funcționat într-o clădire cu un regim de înălțime mult mai redus, de parter și două etaje. Dezvoltarea pe verticală este menită să permită creșterea capacității școlii fără a necesita o suprafață foarte mare de teren pentru extindere.Administrația locală justifică investiția prin numărul tot mai mare de elevi și prin cererea ridicată pentru locuri în unitățile de învățământ din această parte a Capitalei.

Primăria lui Negoiță pregătește și un proiect de peste 391 de milioane de lei pentru siguranța rutieră

În paralel cu investițiile în infrastructura școlară, Primăria Sectorului 3 are în pregătire un proiect de amploare pentru modernizarea trecerilor de pietoni și a intersecțiilor. Planul vizează în special creșterea siguranței în zonele frecventate de copii și în apropierea școlilor.

Potrivit primarului Robert Negoiță, proiectul include 826 de treceri de pietoni, 190 de intersecții în „T” și 84 de intersecții în „X”. Dintre zonele vizate, 81 se află în apropierea unităților de învățământ. „Proiectul include și instalarea stâlpilor de iluminat, a sistemelor dedicate iluminării trecerilor de pietoni, panouri electronice cu mesajul ATENȚIE PIETONI, garduri pietonale inscripționate ȘCOALĂ, marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități”, a transmis edilul. O astfel de amenajare îi determină pe șoferi să reducă viteza înainte de traversare și poate contribui la diminuarea riscului de accidente în zonele cu trafic pietonal intens. Valoarea totală estimată a investiției în siguranța rutieră depășește 391 de milioane de lei.

Investițiile Primăriei Sectorului 3, între proiecte de amploare și controverse

Noua școala bloc se adaugă unei liste de proiecte originale derulate sau anunțate în Sectorul 3 în ultimii ani. Printre cele mai blamate s-a aflat proiectul de reabilitare și transformare a Halei Laminor, pentru care costurile asociate investițiilor au ajuns la valori colosale pentru un spațiu de la marginea Bucureștiului. Achiziția și plantarea palmierilor exotici în București a provocat, la rândul său, dezbateri publice, la fel ca intervențiile repetate asupra bordurilor, pavelelor și mobilierului urban.