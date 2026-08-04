Publicat la 04.08.2026, 10:00:06

După ani întregi în care industria cinematografică locală a fost afectată de întârzieri la plata subvențiilor, de suspendarea programelor de sprijin și de promisiuni neîndeplinite, România încearcă să recâștige încrederea marilor studiouri internaționale. Noul sistem de stimulente financiare (cash rebate-n.r.) își propune să transforme din nou țara într-una dintre cele mai atractive destinații de filmare din Europa. Este un loc pierdut în favoarea Ungariei și Bulgariei din cauza deciziilor politice.

Producții de anvergură, precum serialul „Wednesday” (superproducția Netflix) sau „Django”, produs de Sky Studios și Canal+, au demonstrat deja că ceea ce a mai rămas din industria cinematografică de la noi poate realiza proiecte de anvergură în industria divertismentului.

Bonus de 30% pentru producătorii care aleg România

Autoritățile române au relansat schema de sprijin administrată de Oficiul pentru Investiții în Film și Cultură (OFIC). Programul a fost simplificat și digitalizat complet, iar reprezentanții instituției susțin că procedurile sunt printre cele mai rapide din Europa. Statul oferă un sprijin financiar de 30% pentru cheltuielile eligibile realizate în România, în limita a 10 milioane de euro pentru fiecare proiect.Noul mecanism oferă un sprijin financiar de 30% pentru cheltuielile eligibile realizate în România, în limita a 10 milioane de euro pentru fiecare proiect. Bugetul anual al programului se ridică la aproximativ 55 de milioane de euro.

„Este unul dintre cele mai bune momente pentru a filma în România”, a declarat Valentin Savu, directorul OFIC, pentru faimoasa publicație americană Variety. Potrivit acestuia, toate obligațiile financiare restante au fost achitate, iar noua schemă este concepută pentru a funcționa pe termen lung.

Aproximativ 70 de proiecte au fost aprobate

În prezent, aproape 70 de producții cinematografice și de televiziune au fost aprobate sau se află în diferite etape de evaluare. Nouă dintre acestea au primit deja integral fondurile promise. Bugetele proiectelor variază între un milion și peste 20 de milioane de euro, semn că România începe să reintre în atenția marilor producători. Bogdan Moncea, director de producție al Castel Film Studios, afirmă că interesul investitorilor străini este din nou în creștere.

„Tot mai multe companii sunt interesate să revină în România. De la începutul anului am purtat discuții pentru numeroase proiecte”, a explicat acesta. La rândul său, Iuliana Tarnovețchi, reprezentanta companiei Alien Film, spune că studiourile locale pregătesc deja o perioadă extrem de aglomerată în a doua jumătate a anului.

România mizează pe locații spectaculoase dar și costuri reduse

Pe lângă sprijinul financiar, România încearcă să atragă investitori și prin alte avantaje. Costurile de producție sunt semnificativ mai mici decât în multe state din Europa Occidentală, iar echipele locale de producție au acumulat o experiență importantă în ultimii ani. De asemenea, țara dispune de studiouri moderne, peisaje extrem de variate și numeroase clădiri istorice care pot deveni decoruri naturale pentru filme și seriale. Având castele medievale și sate tradiționale, munți, păduri, litoral și zone urbane moderne, România oferă o diversitate greu de egalat.

Cristian Mungiu și noul val al cinematografiei românești

Momentul este cu atât mai favorabil cu cât cinematografia românească traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimele decenii. Regizorul Cristian Mungiu a obținut anul acesta un nou Palme d'Or. Succesul unor regizori precum Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu sau Radu Jude a contribuit la consolidarea imaginii României pe scena cinematografică mondială.

Din perspectivă istorică, studiourile cinematografice locale au transformat țara noastră într-un platou de filmare pentru numeroase producții hollywoodiene. Amintim aici

(2003), film premiat cu Oscar, în care au jucat Nicole Kidman, Jude Law și Renée Zellweger,(2006), „Ghost Rider: Spirit of Vengeance” (2011 FOTO), cu Nicolas Cage, care a filmat atât pe litoral, cât și în munții Transilvaniei, „Mirrors” (2008), „Closer to the Moon” (2014), „What Happened to Monday” (2017) și „The Princess Switch” (2018).