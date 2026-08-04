Publicat la 04.08.2026, 11:48:53

O creștere aparent nesemnificativă a nivelului Dunării poate face diferența dintre funcționarea și oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă. După detonarea controlată a stâncii Pârjoaia și primele lucrări de deviere a debitului Dunării, nivelul apei a crescut cu aproximativ doi centimetri, în ciuda prognozelor care indicau o nouă scădere. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, spune că acest câștig echivalează cu încă două zile de funcționare pentru centrala care asigură o parte importantă din energia României.

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că, în noaptea de luni spre marți, nivelul Dunării a crescut cu aproximativ doi centimetri în zona Cernavodă, după operațiunea de detonare controlată a stâncii Pârjoaia, menită să permită redirecționarea unui volum mai mare de apă către brațul Dunării Vechi.

Creșterea este importantă deoarece vine în contradicție cu prognozele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, care estimau o scădere zilnică de 2-3 centimetri. Până la 9 august, fără intervenții, nivelul fluviului ar fi urmat să coboare cu aproximativ 15 centimetri.

Radu Miruță: „2 centimetri înseamnă încă două zile”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a salutat rezultatul primei etape a intervenției și a subliniat că impactul este mult mai mare decât pare la prima vedere.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4 cm, adică alte două zile de funcționare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluție!”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, în lipsa intervenției, Centrala Nucleară de la Cernavodă ar fi putut intra chiar din această săptămână în procedurile de oprire din cauza nivelului insuficient al apei necesare sistemului de răcire.

Operațiunea continuă. Ținta este o creștere de până la 12 centimetri

Lucrările sunt însă departe de a se încheia. Marți dimineață a continuat încărcarea celor patru barje care urmează să fie scufundate în zona brațului Bala, o etapă esențială pentru redirecționarea unei părți din debit către Dunărea Veche.

Specialiștii de la Apele Române estimează că întregul proiect va permite o creștere a nivelului apei cu 10-12 centimetri, suficientă pentru a reduce presiunea asupra funcționării centralei nucleare.

„Operațiunile de intervenție au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche și de a reuși creșterea nivelurilor Dunării cu până la 10-12 centimetri”, au precizat reprezentanții instituției.

De ce contează fiecare centimetru

Situația este una critică pentru sistemul energetic național. Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este deja oprită în această săptămână, ceea ce a redus producția internă de electricitate cu aproximativ 10%, într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza valului de caniculă.

O eventuală oprire și a Unității 2 ar însemna pierderea celei mai mari surse stabile de energie din România și ar crește dependența de importuri într-un moment în care producția hidroenergetică este afectată de secetă și de debitele foarte scăzute ale Dunării.

Ministrul Radu Miruță susține că intervenția este justificată inclusiv din punct de vedere economic.

„O zi de funcționare suplimentară a Centralei de la Cernavodă este de aproximativ trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni”, a afirmat acesta.

Dacă estimările specialiștilor se vor confirma, iar nivelul Dunării va crește cu până la 12 centimetri după finalizarea tuturor lucrărilor, intervenția ar putea oferi centralei o rezervă esențială pentru continuarea funcționării în condițiile în care seceta continuă să reducă debitul fluviului.