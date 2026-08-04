Publicat la 04.08.2026, 08:03:39

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) cere Parlamentului să adopte în regim de urgență un pachet de măsuri fiscale care să elimine TVA pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare, după modelul aplicat deja în Germania. Organizația susține că măsura ar accelera investițiile private, ar reduce dependența României de importurile de energie și ar diminua presiunea asupra Sistemului Energetic Național în orele de consum maxim.

Solicitarea vine într-un moment în care România traversează una dintre cele mai dificile perioade pentru sectorul energetic din ultimii ani, marcată de secetă severă, scăderea producției hidro și nucleare și creșterea importurilor de electricitate.

Modelul german pe care APCE vrea să îl aplice și în România

Potrivit APCE, inițiativa are la bază prevederile Directivei europene (UE) 2022/542, care permite statelor membre să aplice inclusiv o cotă de TVA de 0% pentru instalațiile fotovoltaice.

Germania a introdus această facilitate fiscală de la 1 ianuarie 2023, iar organizația susține că măsura a contribuit la accelerarea investițiilor în producția și stocarea distribuită de energie.

„În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase cu ani în urmă, România continuă să trateze investițiile cetățenilor în independența energetică drept o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic”, afirmă APCE.

Ce modificări propun prosumatorii

Asociația va depune în sesiunea parlamentară din această toamnă un proiect legislativ care prevede:

TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice cu putere de până la 27 kW;

TVA 0% pentru bateriile de stocare și componentele esențiale ale instalației;

aplicarea cotei zero pentru persoane fizice, ONG-uri, unități de cult, școli, spitale, instituții publice și IMM-uri eligibile;

eliminarea TVA și a accizelor pentru energia electrică stocată în baterii și utilizată ulterior.

APCE: Investiții private de peste 600 de milioane de euro pe an

Organizația estimează că introducerea TVA zero ar genera anual:

aproximativ 96.000 de noi sisteme fotovoltaice ;

768 MW putere instalată suplimentară;

1,54 GWh capacitate nouă de stocare;

investiții private de aproximativ 614 milioane de euro.

În același timp, APCE calculează că impactul bugetar brut al măsurii ar fi de aproximativ 129 de milioane de euro anual, reprezentând TVA neîncasată.

Potrivit asociației, pierderea fiscală ar fi compensată parțial prin taxele și impozitele plătite de companiile instalatoare, iar fiecare euro de TVA eliminat ar genera aproape 4,8 euro investiții private, fără programe de subvenții finanțate de stat.

Beneficiile estimate pentru sistemul energetic

Reprezentanții APCE susțin că măsura ar avea efecte importante asupra pieței energiei pe termen mediu și lung:

reducerea importurilor de electricitate;

diminuarea consumului din Sistemul Energetic Național în orele de vârf;

creșterea securității energetice;

dezvoltarea rapidă a capacităților de stocare distribuite;

reducerea presiunii asupra rețelelor electrice;

diminuarea necesarului de finanțare prin programele publice de sprijin.

Dan Pîrșan: „România nu poate aștepta ploaia pentru a avea energie”

Președintele APCE, Dan Pîrșan, consideră că experiența din această vară arată cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic românesc în lipsa investițiilor în stocare și producție distribuită.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA zero pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare funcționează. Investițiile private au crescut, capacitățile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeași bază legală europeană și aceeași posibilitate. Diferența este exclusiv voința politică.

Vara anului 2026 ne-a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic național atunci când depinde de condițiile hidrologice și de importurile de energie. Nu putem aștepta ploaia sau intervenția providenței pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investițiile cetățenilor și ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact așa cum au făcut deja alte state europene”, a declarat Dan Pîrșan.

APCE afirmă că speră ca Parlamentul să trateze proiectul ca pe o măsură strategică pentru securitatea energetică și competitivitatea economiei, în contextul în care investițiile în energie regenerabilă și stocare sunt considerate tot mai importante pentru reducerea dependenței României de importurile de electricitate.