Publicat la 20.07.2026, 09:37:03

Lotul României a obținut o medalie de aur, trei medalii de argint și două de bronz la cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică, desfășurată la Shanghai, în China. Competiția a reunit 666 de elevi din peste 120 de țări, iar rezultatele confirmă încă o dată poziția României în elita mondială a performanței la matematică.

Aur pentru David-Vlad Mărghidan



Cea mai valoroasă distincție a fost câștigată de David-Vlad Mărghidan, elev al Liceului Internațional de Informatică din București, care a obținut medalia de aur.

Medalii de argint au fost câștigate de Mihai Alexandru Ardelean, de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” din Oradea, Radu Ionuț-Stoleriu, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași, și David Ghibu, de la Liceul Internațional de Informatică București.

Lotul României a completat palmaresul cu două medalii de bronz, obținute de Emanuel Mazăre, elev al Colegiului Național „Alexandru Odobescu” din Pitești, și Andrei Vila, de la Liceul Internațional de Informatică București.

Echipa României a fost coordonată de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe, de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, în calitate de lider, alături de lectorul Mihai Chiș, de la Facultatea de Informatică din Timișoara, în rol de deputy leader, și de Lucian Țurea, reprezentant al Societății de Științe Matematice din România.

„Felicitări elevilor, profesorilor lor și părinților, care i-au susținut neîntrerupt!”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării pe pagina oficială de Facebook.

Ministerul precizează că sprijină participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin finanțarea taxelor de participare, a cheltuielilor de deplasare și a diurnelor, precum și prin organizarea etapelor naționale de selecție care preced competițiile internaționale.