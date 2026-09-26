S-a inaugurat Radisson Blu Sinaia Cota 1400. Hotelul montan istoric are acum cinci stele și camere care ajung la aproape 600 de euro pe noapte

Publicat la 26.09.2026, 11:52:00

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Sinaia a recâștigat un reper, de această dată pentru turiștii care caută lux la înălțime. Radisson Blu Sinaia Cota 1400, primul hotel de cinci stele de pe Valea Prahovei deschis sub un brand internațional, a fost inaugurat oficial cu fast, șampanie și o adevărată colecție de Ferrari-uri în parcare (FOTO). Cât despre prețuri, la înălțime, pe măsura poziționării. Tarifele ajung, în funcție de cameră și perioadă, până la aproape 600 de euro pentru o singură noapte. Sinaia mai are un hotel de lux, dar de această dată povestea este una cu totul aparte. La 1.400 de metri altitudine, chiar lângă zona de acces către Cota 2000, o clădire cu o istorie de aproape nouă decenii a fost transformată într-un hotel Radisson Blu.

Un hotel de cinci stele, la 1.400 de metri Radisson Blu Sinaia Cota 1400 este amplasat într-o zonă spectaculoasă a Munților Bucegi, cu acces rapid către telecabina care urcă spre Cota 2000 și către traseele montane. Clădirea istorică reamenajată ce găzduiește hotelul datează din 1939, și a fost ridicată într-o perioadă în care zona se afla sub patronajul Casei Regale a României. După ani de paragină, clădirea a trecut printr-un amplu proces de consolidare și extindere, iar rezultatul este un hotel care încearcă să combine în stil montan elvețian arhitectura și istoria locului cu facilitățile unui resort montan modern. Radisson Blu are 68 de camere și suite, inclusiv o Suită Prezidențială de 89 de metri pătrați. Cât costă o noapte de 5***** la Cota 1400. În preț plătești și priveliștea Luxul de la înălțime vine și cu un preț pe măsură. În perioada deschiderii, tarifele publicate pentru o noapte de cazare se situau între aproximativ 204 și 597 de euro, în funcție de cameră și perioada aleasă. Unele tarife beneficiau atunci de reduceri. O cameră dublă standard cu mic dejun putea costa aproximativ 204 euro pe noapte în primul weekend, în timp ce tarifele pentru anumite camere urcau până la aproximativ 597 de euro. Pentru ”Suita Prezidențială”, prețul indicat la deschidere era în jur de 569 de euro pe noapte. În timpul săptămânii, o cameră dublă standard putea coborî la aproximativ 182 de euro, în funcție de oferta disponibilă. Hotelul s-a redeschis cu o zonă de wellness de aproximativ 700 de metri pătrați. Complexul are o piscină interioară încălzită cu jeturi de hidromasaj, o piscină exterioară încălzită cu vedere către munți, cabine pentru tratamente, saune, hammam, baie de aburi, cameră salină, dușuri experiențiale și zone de relaxare. Spa-ul combină inspirația japoneză cu elemente inspirate din natura și peisajul montan al Bucegilor. Hotelul are și centru de fitness, iar facilitățile au fost gândite pentru ca resortul să funcționeze nu doar în sezonul de schi, ci pe tot parcursul anului.

Schi, piscină și après-ski Iarna, oaspeții au acces la facilități dedicate schiului, inclusiv dulapuri individuale încălzite și sisteme de uscare și ventilare pentru echipamente. Tot în sezonul rece urmează să fie deschis STUDIO 1400 Après Ski & Terrace, care va funcționa lângă zona de schi și conexiunea cu telecabina. Restaurantul va servi preparate de tip casual, pizza, cocktailuri și băuturi de sezon, iar programul va include sesiuni cu DJ, evenimente sezoniere și evenimente private. Construită în 1939, aceasta a fost legată de perioada în care Sinaia era una dintre destinațiile preferate ale elitei românești și se afla sub patronajul Casei Regale. Din cauza amplasării dificile, materialele de construcție au fost transportate cu care trase de boi pe vechiul drum care lega Castelul Peleș de Poiana Stânii Regale. Sanatoriul a fost inaugurat în 1939, iar după instaurarea regimului comunist a fost transformat în Hotel Alpin, devenind o destinație rezervată în special demnitarilor și turiștilor străini. După 1990, clădirea a trecut prin mai multe etape de degradare și renovare. Radisson spune că restaurarea a urmărit păstrarea caracterului clădirii, dar a adăugat facilități moderne și un design inspirat de peisajul alpin.Hotelul este deținut de familia Popoiu, proprietara unei companii de energie. Operațiunile sunt gestionate de compania de consultanță în ospitalitate Premier Hospitality, iar funcția de general manager este ocupată de Octavian Moldovan. „Radisson Blu Hotel Sinaia Cota 1400 este primul hotel montan de cinci stele din România, aflat la această altitudine, care operează sub un brand hotelier internațional”, a declarat Octavian Moldovan, general manager al hotelului.