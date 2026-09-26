„Mașinuța” Dacia Hipster ar urma să fie produsă în China din 2027 și să coste circa 11.000 de euro. Fabrica de la Mioveni mai ratează un model

Publicat la 26.09.2026, 11:00:00

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Conceptul Dacia Hipster ar urma să facă pasul către producția de serie în 2027, însă nu la Mioveni, ci în China. Loc unde s-a născut modelul Spring și unde Renault are deja infrastructura pentru producția unor modele foarte ieftine. Ținta este aproape imposibilă, un preț de aproximativ 11.000 de euro. Dacia vrea să intre în zona mașinilor electrice accesibile, iar soluția pregătită de constructor este o mașinuță de numai aproximativ trei metri lungime, cu patru locuri, care să coste în jur de 11.000 de euro și să poată fi condusă și cu permis special de la 16 ani. Este vorba despre Dacia Hipster, conceptul prezentat ca o viziune asupra unei mașini electrice urbane extrem de simple și accesibile. Potrivit publicației britanice Autocar, citată de presa auto internațională, modelul ar urma să intre în producție în 2027. Numai că uzina nu ar fi cea de la Mioveni.

Dacia Hipster pleacă în China Dacă informațiile se confirmă, Hipster ar urma să fie produs în China, la uzina din Shiyan, acolo unde a fost fabricată prima generație Dacia Spring. Producția primei generații Spring în această uzină s-a încheiat în iulie 2026, iar viitorul fabricii a devenit astfel o problemă pentru Renault și partenerii săi. Frank Marotte, vicepreședinte senior Dacia pentru vânzări globale, marketing și operațiuni, a confirmat că se pregătește un plan împreună cu ceilalți doi acționari ai joint-venture-ului, Dongfeng și Nissan, pentru menținerea activității uzinei. Dacia nu a confirmat însă oficial că modelul va intra în producție. Întrebată recent despre viitorul proiectului, directoarea generală Katrin Adt a răspuns doar: „Stay tuned” („rămâneți aproape” – n.r.). O Dacie mai mică decât aproape orice Dacie Hipster este proiectat ca o mașină electrică mică, ușoară și cât mai ieftină. Conceptul are aproximativ 3 metri lungime, 1,55 metri lățime și 1,53 metri înălțime, dimensiuni care îl plasează într-o zonă neobișnuită pentru gama Dacia. Modelul ar urma să fie poziționat sub Spring și să concureze în zona cvadriciclurilor electrice, inclusiv cu viitoarea Fiat Multiplina. Potrivit informațiilor publicate de Autocar, versiunea de serie ar putea avea un motor de aproximativ 20 CP și o baterie de circa 15 kWh. Ținta de preț pentru piața britanică este de aproximativ 9.500 de lire sterline (circa 11.000 de euro). Dacia vrea să facă o electrică de 11.000 de euro

În timp ce industria auto se luptă să reducă prețurile mașinilor electrice, Dacia încearcă să meargă și mai departe și să construiască un model urban cât mai simplu. Hipster ar urma să respecte regulile categoriei „L7e”, ceea ce înseamnă, printre altele, limite stricte privind puterea și masa vehiculului. Sursele citate de Auto.it vorbesc despre o limită de aproximativ 20 CP, o masă de până la 450 kg fără baterie și o viteză maximă de aproximativ 90 km/h. Pentru reducerea costurilor, unele componente provenite de la vechiul Spring ar putea fi reutilizate. Directorul de design Dacia, David Durand, a explicat că anumite soluții folosite pentru reducerea masei, precum panourile de caroserie din plastic, pot fi mai scumpe decât cele din oțel. Geamuri ca la Citroen Ami și hayon inspirat de Land Rover Conceptul preia inclusiv unele soluții neobișnuite întâlnite la alte modele. Geamurile laterale din față sunt împărțite în două secțiuni, iar partea inferioară poate fi deschisă, o soluție întâlnită la Citroen Ami. În partea din spate, versiunea de serie ar urma să renunțe la hayonul în două bucăți al conceptului și să folosească unul dintr-o singură bucată, cu deschidere laterală, soluție care amintește de Land Rover Discovery. Designul final va suferi însă modificări. Barele, grila, semnătura luminoasă și hayonul vor fi adaptate pentru versiunea de serie. Dacia și-a protejat deja designul prin depunerea desenelor de brevet, iar David Durand a confirmat că proiectul este în dezvoltare și mai are nevoie de aprobarea finală a conducerii. Mioveni nu mai este singura casă a Dacia. Ce alte modele se fabrică în afara României

Mioveniul rămâne însă extrem de important pentru Dacia. În prezent, fabrica românească produce Duster și Bigster, iar uzina continuă să furnizeze componente pentru alte fabrici Renault care asamblează modele Dacia. Mai nou, producția Dacia este împărțită de mai mult timp între mai multe țări. Uzina Renault Group din Tanger produce Dacia Sandero, Sandero Stepway și Jogger. Și fabrica din Casablanca are un rol important în producția Dacia, fiind destinată unor modele precum Logan, Sandero și Sandero Stepway. La uzina Oyak Renault din Bursa este produs noul Dacia Striker, primul model Dacia fabricat în Turcia. Constructorul spune că Striker va fi exportat în numeroase țări, inclusiv în Europa. Și noul Spring este făcut în afara României, în Slovenia, la fabrica Renault din Novo Mesto. Din păcate, haosul politic și prețurile de necontrolat la energie din România depărtează producția Dacia în alte zone mai stabile.