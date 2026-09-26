Guvernul anulează și taxa de la Podul Prieteniei, spre Bulgaria. Șoferii nu vor mai plăti la Fetești, Vadu Oii și Giurgiu-Ruse, de la 1 octombrie

Publicat la 26.09.2026, 10:30:00

Schimbarea vizează trei traversări importante: Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, dar numai pentru sensul din România spre Bulgaria. Măsura vine odată cu intrarea în aplicare a noului sistem de tarifare rutieră și cu schimbarea cadrului legislativ care reglementează plata pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

Șoferii români vor scăpa, de la 1 octombrie 2026, de plata separată a mai multor taxe de pod peste Dunăre și, odată cu acestea, de o parte dintre cozile formate la punctele de plată.

De la 1 octombrie 2026 dispar taxele separate pentru traversarea mai multor poduri peste Dunăre. Măsura se aplică la Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și pe sensul Giurgiu-Ruse, din România spre Bulgaria. În schimb, taxa percepută de autoritățile bulgare pentru sensul Ruse-Giurgiu rămâne în vigoare.

Pentru cei care circulă pe Autostrada Soarelui, cea mai cunoscută schimbare va fi dispariția peajului de la Fetești-Cernavodă . În prezent, pentru un autoturism, o traversare costă 19 lei, ceea ce înseamnă 38 de lei pentru un drum dus-întors. De la 1 octombrie, această plată separată dispare. Practic, șoferul care pleacă din București spre litoral nu va mai trebui să oprească pentru achitarea taxei de pod la Fetești. Rămâne însă obligatorie rovinieta, care face parte dintr-un sistem de tarifare diferit. Aceeași schimbare se aplică și la Giurgeni-Vadu Oii, pe DN2A. Și aici taxa separată de traversare a Dunării va fi eliminată începând cu 1 octombrie. Pentru șoferii care folosesc în mod frecvent acest traseu, dispariția peajului înseamnă nu doar o economie de bani, ci și eliminarea unei opriri suplimentare pentru plata traversării.

Podul ”Prieteniei”, fără taxă din România spre Bulgaria, nu și invers

Situația este foarte complicată la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. România renunță, de la 1 octombrie, la taxa percepută pentru traversarea podului pe sensul Giurgiu Ruse, adică atunci când șoferii pleacă din România spre ori prin Bulgaria. În prezent, pentru un autoturism, taxa românească este de aproximativ 15 lei. Asta înseamnă că românii care pleacă spre Bulgaria sau mai departe, către Grecia, nu vor mai plăti această taxă la ieșirea din România. La întoarcerea din Bulgaria, pe sensul Ruse Giurgiu, rămâne ca și veșnicul șantier, taxa este percepută de autoritățile bulgare. Ea nu poate fi eliminată prin legislația românească și va rămâne în vigoare. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că România a informat partea bulgară și i-a sugerat să analizeze o măsură similară pentru eliminarea taxei pe sensul Ruse-Giurgiu.

Cei care aleg traseul prin Giurgeni-Vadu Oii scapă, de asemenea, de plata separată a taxei pentru traversare.Iar pentru cei care merg în Bulgaria prin Giurgiu, economia este de 15 lei pe sens, reprezentând taxa românească actuală pentru traversarea spre Ruse. Eliminarea punctelor de plată ar trebui să reducă opririle și cozile care se formează în perioadele aglomerate, în special vara și în perioadele de sărbători. Dar nu se întâmpla asta din cauza lucrărilor de reabilitare a podului din partea bulgară care dureaza de ani.

Ce se întâmplă cu rovinieta de la 1 octombrie

Eliminarea taxelor de pod nu înseamnă însă că șoferii nu vor mai plăti pentru utilizarea drumurilor.

De la 1 octombrie intră în aplicare noul sistem de tarifare rutieră. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone rămâne obligatorie rovinieta, însă noul mecanism introduce și diferențierea în funcție de norma de poluare a vehiculului. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone este prevăzută introducerea TollRo, sistem ce intră în faza de testare, în care plata este calculată în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului, inclusiv cele legate de poluare.

Este schimbarea prin care România trece de la plata unor tarife distincte pentru anumite puncte de infrastructură la un sistem în care utilizarea drumurilor este taxată diferit în funcție de vehicul și de modul în care acesta folosește infrastructura.