Sport Catalina Mares

Spaniolul care poate elimina Spania de la EuroVolley. „Vreau ca România să câștige”

Publicat la 06.08.2026, 09:43:36

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Naționala feminină de volei a României intră în linie dreaptă înaintea Campionatului European din 2026, iar unul dintre cele mai interesante momente ale turneului ar putea veni chiar în ultima etapă a fazei grupelor. România, pregătită de selecționerul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez, va întâlni Spania într-un meci care poate decide calificarea în optimile de finală și care poate influența inclusiv cursa pentru Campionatul Mondial. Pentru Naranjo Hernandez, duelul va avea o încărcătură aparte. Spaniolul își va înfrunta țara natală, însă spune că pe teren nu există loc pentru sentimente. „Nu. Am mai trecut prin această situație de multe ori de când sunt antrenorul unei echipe naționale. Cred că aceasta va fi a cincea sau a șasea oară când joc împotriva Spaniei. Așadar, nu va fi deloc emoționant pentru mine. Vreau ca România să câștige”, a declarat selecționerul.

Un meci care poate decide și calificarea la Campionatul Mondial România va evolua în grupa de la Baku, alături de Țările de Jos, Azerbaidjan, Belgia, Portugalia și Spania. Primele patru clasate vor merge în optimile de finală. Ultima partidă, împotriva Spaniei, poate avea însă o miză dublă. Cele două echipe sunt apropiate în clasamentul mondial FIVB, iar rezultatul poate influența și lupta pentru calificarea la viitorul Campionat Mondial. „Cu siguranță, meciul va fi foarte important pentru calificarea la Campionatul Mondial, deoarece România și Spania sunt foarte apropiate în clasamentul mondial. Va conta atât pentru calificarea în faza următoare a Campionatului European, cât și pentru clasamentul care stabilește accesul la Mondial”, a explicat antrenorul. România a ratat la limită calificarea la precedenta ediție a Campionatului Mondial, iar această experiență reprezintă o motivație suplimentară.

„Anul trecut ne-au lipsit unul sau două puncte pentru a merge la Campionatul Mondial din Thailanda. Va exista multă presiune, mai ales că ultimele două meciuri vor fi cu Portugalia și Spania, echipe apropiate de nivelul nostru”, spune Naranjo Hernandez. Cinci meciuri în șapte zile EuroVolley 2026 va fi și un test de anduranță. România va disputa cinci partide în doar șapte zile, iar selecționerul spune că va trebui să gestioneze atent lotul. „Este puțin ca un joc de șah. Uneori va trebui să odihnești anumite jucătoare și să alegi momentele în care forțezi. Programul este foarte intens, dar cred că avem șanse să realizăm ceva important”, afirmă tehnicianul. Ultimele teste, cu reprezentanta campioanei mondiale Înainte de Campionatul European, România și-a început seria meciurilor de verificare cu o victorie, 3-1 împotriva Ucrainei. Urmează două partide cu Cehia și două în Italia. Tricolorele nu vor întâlni însă prima reprezentativă italiană, ci selecționata pregătită pentru Jocurile Mediteraneene, alcătuită exclusiv din jucătoare care evoluează în Serie A1, cel mai puternic campionat din lume. „Nu vom juca împotriva primei reprezentative, ci împotriva echipei secunde a Italiei. Toate jucătoarele evoluează în Serie A1 și va fi un test foarte important pentru noi”, a precizat selecționerul. „O echipă tânără, dar foarte matură” Guillermo Naranjo Hernandez consideră că principalul atu al României este combinația dintre tinerețe și experiență. El a dat-o drept exemplu pe căpitanul Rodica Buterez, campioană și câștigătoare a Cupei Poloniei. „Aceste jucătoare joacă meciuri importante încă de foarte tinere. Rodica a câștigat campionatul și Cupa Poloniei, într-unul dintre cele mai puternice campionate din Europa. Au energia tinereții, dar și experiența marilor meciuri. Este o echipă tânără, dar foarte matură din punct de vedere voleibalistic”, spune antrenorul. Programul României la EuroVolley 2026 22 august: România – Țările de Jos

24 august: Azerbaidjan – România

25 august: România – Belgia

27 august: Portugalia – România

28 august: Spania – România Campionatul European feminin se va desfășura între 21 august și 6 septembrie 2026, în Azerbaidjan, Turcia, Cehia și Suedia.