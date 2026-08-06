TAROM se înoiește! Primul Boeing 737 MAX 8, botezat „Mircea Lucescu”, vine în România /FOTO!

Publicat la 06.08.2026, 09:31:25

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Primul Boeing 737 MAX 8 intră în flota Tarom. Aeronava care va purta numele lui Mircea Lucescu. a efectuat cu succes zborul de test și ajunge în România la sfârșitul lunii august Compania națională a anunțat că primul Boeing 737 MAX 8 din noua flotă a trecut cu succes de zborul de test, un pas esențial înainte de livrarea oficială. Aeronava va intra în serviciu la finalul lunii august și va fi urmată, la începutul lunii septembrie, de un al doilea aparat de același tip. Alte două aeronave Boeing 737 MAX 8 sunt așteptate în primăvara anului viitor, în cadrul amplului proces de modernizare a flotei.

Avioanele vechi ies din serviciu Sosirea noilor aparate vine după ce Tarom a renunțat la cele patru aeronave Boeing 737-700NG pe care le exploata de mai bine de două decenii. Aceste avioane au fost livrate companiei în perioada 2001–2003 și au fost utilizate în special pentru cursele europene și regionale. În ultimii ani, costurile de operare tot mai ridicate și consumul mare de combustibil au făcut ca aparatele să devină tot mai puțin rentabile. De altfel, în cadrul programului de restructurare, compania a retras treptat și alte modele, printre care Airbus A310, Airbus A318, ATR 42 și o parte dintre aeronavele Boeing din generațiile anterioare. Cât costă noile Boeing 737 MAX 8 Potrivit estimărilor, prețul de catalog al unui Boeing 737 MAX 8 este de aproximativ 121,7 milioane de dolari. Valoarea totală a celor patru aparate se apropie astfel de 487 de milioane de dolari, însă companiile aeriene beneficiază, de regulă, de reduceri semnificative în funcție de valoarea comenzii și de condiții speciale de finanțare.

TAROM caută încă din 2023 soluții pentru înnoirea flotei, iar în 2024 a semnat contractul de leasing pentru primele două aeronave. Noile avioane promit un consum mai redus de combustibil, costuri mai mici de întreținere și un nivel superior de confort pentru pasageri. Ministrul Transporturilor promite un nou plan pentru companie În paralel cu procesul de modernizare, autoritățile încearcă să obțină sprijin din partea Comisiei Europene pentru continuarea planului de restructurare a operatorului național. Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a declarat recent că va prezenta oficialilor europeni argumentele care demonstrează că TAROM poate deveni o companie profitabilă. Printre măsurile analizate se numără lansarea unor campanii de tip ”early booking”, creșterea gradului de ocupare a aeronavelor, reducerea cheltuielilor și adaptarea modelului de afaceri la noile condiții de pe piața transportului aerian.