Turiștii străini lasă în România de două ori mai puțini bani decât cheltuie românii în vacanțele, în afara țării. Israelienii conduc topul cheltuielilor

Pentru fiecare euro lăsat de un străin în România, românii cheltuie peste doi euro în afara țării. Țara noastră continuă să piardă teren în competiția pentru atragerea turiștilor străini, în timp ce tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele peste hotare.
Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că dezechilibrul dintre banii care intră în țară și cei care ies din economie este unul semnificativ. În primul trimestru al anului, românii au cheltuit peste 300 de milioane de euro pentru vacanțele din străinătate, în timp ce turiștii veniți în România au lăsat în economia locală mai puțin de jumătate din această sumă.
Aproape 391.000 de turiști străini au ajuns în România
Potrivit datelor oficiale, aproximativ 390.900 de turiști străini au fost cazați în unitățile de profil din România în primele trei luni ale anului. Valoarea totală a cheltuielilor efectuate de aceștia a ajuns la aproape 1,5 miliarde de lei, echivalentul a circa 300 de milioane de euro. Specialiștii din industrie spun însă că situația este influențată de mai mulți factori, printre care durata redusă a sejururilor, promovarea insuficientă a destinațiilor locale și concurența tot mai puternică din partea altor state europene.
Cei mai mulți turiști au venit pentru afaceri
Statistica arată că peste jumătate dintre vizitatorii străini au ajuns în România în interes profesional. Mai exact, 51,8% dintre aceștia au călătorit în interes de afaceri, iar cheltuielile generate de această categorie au depășit 800 de milioane de lei. În cazul turiștilor veniți pentru relaxare, agrement sau vizite personale, suma totală cheltuită s-a apropiat de 690 de milioane de lei. Cazarea a reprezentat cea mai importantă categorie de cheltuieli, urmată de alimentație, transport și cumpărături.
Din Italia, Germania și Marea Britanie ne vin cei mai mulți turiști
Datele INS arată că Italia, Germania și Regatul Unit se află în fruntea clasamentului în ceea ce privește numărul de turiști care au ales România ca destinație.
La capitolul cheltuieli, însă, liderii sunt vizitatorii din Israel, care au alocat sume mai mari pentru cazare, servicii și activități recreative. În același timp, agențiile de turism susțin că numărul românilor care pleacă în vacanțe în afara țării este considerabil mai mare decât cel al străinilor care aleg România.
Potrivit reprezentanților din industrie, românii petrec, în medie, aproximativ cinci zile în concediile din străinătate. În schimb, cei mai mulți turiști străini care ajung în România aleg sejururi scurte, de numai câteva zile.
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