Turiștii străini lasă în România de două ori mai puțini bani decât cheltuie românii în vacanțele, în afara țării. Israelienii conduc topul cheltuielilor

Publicat la 06.08.2026, 09:57:21

Pentru fiecare euro lăsat de un străin în România, românii cheltuie peste doi euro în afara țării. Țara noastră continuă să piardă teren în competiția pentru atragerea turiștilor străini, în timp ce tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele peste hotare.

Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că dezechilibrul dintre banii care intră în țară și cei care ies din economie este unul semnificativ. În primul trimestru al anului, românii au cheltuit peste 300 de milioane de euro pentru vacanțele din străinătate, în timp ce turiștii veniți în România au lăsat în economia locală mai puțin de jumătate din această sumă.

Aproape 391.000 de turiști străini au ajuns în România

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 390.900 de turiști străini au fost cazați în unitățile de profil din România în primele trei luni ale anului. Valoarea totală a cheltuielilor efectuate de aceștia a ajuns la aproape 1,5 miliarde de lei, echivalentul a circa 300 de milioane de euro. Specialiștii din industrie spun însă că situația este influențată de mai mulți factori, printre care durata redusă a sejururilor, promovarea insuficientă a destinațiilor locale și concurența tot mai puternică din partea altor state europene.