Publicat la 19.07.2026, 06:31:00

Tesla reușește o nouă performanță în industria auto mondială, depășind Mercedes-Benz la numărul de autoturisme vândute în prima jumătate a anului. Marca fondată de Elon Musk își consolidează astfel poziția în topul producătorilor globali, după ce în urmă cu doi ani a trecut și peste Audi, într-o piață aflată în scădere și marcată de o competiție tot mai dură.

Toyota și Volkswagen rămân lideri, dar înregistrează scăderi

Tesla a livrat în primele șase luni ale anului 838.149 de automobile, în creștere cu 16,3% față de perioada similară din anul precedent. Prin comparație, Mercedes-Benz a vândut 837.200 de vehicule, înregistrând un declin de 7%, ceea ce a permis companiei americane să urce încă o poziție în clasamentul mondial.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât piața auto globală traversează o perioadă dificilă. Potrivit Profit.ro, cele mai mari 20 de grupuri auto din lume au vândut împreună 37,3 milioane de vehicule în primul semestru, cu 1,1 milioane mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o scădere de 2,8%.

Toyota își păstrează poziția de cel mai mare constructor auto din lume, cu aproximativ 5,3 milioane de vehicule livrate, însă și grupul japonez a raportat un recul de peste 3%.

Pe locul al doilea se menține Volkswagen Group, cu 4,13 milioane de automobile vândute, în scădere cu 6,3%.

Pe podium rămâne și grupul Hyundai-Kia, care a comercializat aproximativ 3,6 milioane de vehicule, cu un declin de 1,6%.

Una dintre surprizele clasamentului este Stellantis, care a crescut cu aproape 11%, până la 2,95 milioane de vehicule, depășind General Motors și apropiindu-se de poziția ocupată de grupul sud-coreean.

Constructorii chinezi au evoluții contrastante

Producătorii chinezi au avut rezultate mixte în prima jumătate a anului.

SAIC, compania care deține și marca MG, a raportat o creștere de 12,7%, ajungând la 2,04 milioane de vehicule și apropiindu-se de depășirea Ford, care a coborât sub pragul de două milioane de unități livrate.

Și Chery a continuat să crească, cu un avans de 7,7%, până la 1,35 milioane de automobile vândute.

În schimb, BYD a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi din clasament, de 16,1%, cu 1,77 milioane de vehicule comercializate. Ritmul mai slab de creștere pune constructorul chinez în pericol de a fi depășit de Suzuki, companie care a beneficiat de cererea puternică din India și a raportat un avans de aproape 10%.

Industria auto intră într-o nouă etapă

Analiștii consideră că industria auto mondială traversează o perioadă de consolidare, în care concurența devine tot mai puternică, iar adaptarea rapidă la noile tehnologii și la schimbările din piață este esențială.

Specialiștii descriu această etapă drept una „darwiniană”, în care constructorii care nu reușesc să țină pasul cu transformările tehnologice și cu schimbările cererii riscă să își piardă competitivitatea, să fie preluați de rivali sau chiar să dispară de pe piață.

În acest context, Tesla continuă să își consolideze poziția printre cei mai importanți producători auto din lume, reușind să câștige teren într-o perioadă în care majoritatea marilor constructori raportează scăderi ale vânzărilor.





