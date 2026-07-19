Publicat la 19.07.2026, 09:05:00

Circulația pe autostrăzile din România provoacă tot mai multe dispute între șoferi, în special din cauza celor care rămân pe banda a doua fără motiv sau circulă cu viteză redusă. Deși Codul Rutier nu stabilește o viteză minimă generală pe autostradă, există situații în care conducătorii auto pot fi sancționați dacă încetinesc nejustificat traficul.

Viteza minimă pe autostradă

Una dintre cele mai răspândite confuzii este legată de viteza minimă permisă. Potrivit legislației rutiere, pe autostradă nu există o limită minimă generală de viteză pentru autoturisme. Legea prevede doar că nu pot circula pe autostradă vehiculele care, prin construcție, nu pot atinge cel puțin 50 km/h.

Astfel, un șofer care reduce temporar viteza din cauza aglomerației, a condițiilor meteo sau a unui incident rutier nu încalcă legea. În schimb, acesta are obligația să nu împiedice în mod nejustificat desfășurarea normală a traficului.

Când devine obligatorie o viteză minimă

Pe anumite tronsoane de autostradă sau drum expres pot fi montate indicatoare de „Viteză minimă obligatorie”, reprezentate printr-un cerc albastru cu cifre albe.

În aceste zone, șoferii sunt obligați să respecte limita minimă indicată, dacă starea drumului și condițiile de trafic permit acest lucru.

Cei care circulă fără un motiv justificat cu cel puțin 10 km/h sub viteza minimă impusă riscă sancțiuni contravenționale.

Amenzi de până la aproape 650 de lei

Conform legislației în vigoare din iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei.

Prin urmare, nerespectarea vitezei minime obligatorii se sancționează cu o amendă din clasa I, cuprinsă între:

- 432,50 lei (2 puncte-amendă);

- 648,75 lei (3 puncte-amendă).

Sancțiunea nu se aplică dacă șoferul poate demonstra că reducerea vitezei a fost determinată de trafic intens, condiții meteorologice nefavorabile, lucrări pe carosabil sau alte situații care afectează siguranța circulației.

Banda a doua este destinată depășirii

Deși articolul privind viteza minimă generează frecvent discuții, Codul Rutier este clar în privința utilizării benzilor de circulație. Pe autostradă, banda a doua trebuie folosită în principal pentru depășire, iar după finalizarea manevrei șoferii trebuie să revină pe prima bandă atunci când acest lucru este posibil și se poate face în siguranță.

Menținerea nejustificată pe banda a doua, chiar și atunci când se circulă cu viteza maximă legală, poate crea blocaje și situații periculoase în trafic, motiv pentru care autoritățile recomandă respectarea regulii de a circula cât mai mult pe prima bandă și de a utiliza benzile superioare doar pentru depășire.



