Publicat la 19.07.2026, 11:13:28

Unde este, de fapt, centrul României. „Borna zero” a țării va fi construită la Făgăraș, cu un catarg uriaș de 30 de metri și investiții de aproape 10 milioane de euro

România va avea, în sfârșit, o „bornă zero” oficială. După ani în care s-a crezut că centrul geografic al țării se află în județul Sibiu, calculele matematice și măsurătorile oficiale au schimbat complet harta. Punctul exact este la Făgăraș, iar autoritățile pregătesc acum un proiect spectaculos care va transforma zona într-o nouă atracție turistică.

În inima viitorului parc va fi ridicat un catarg de 30 de metri înălțime, pe care va flutura drapelul României, iar lângă el va fi amplasată o bornă din piatră care va marca simbolic centrul geografic al țării.

Un parc în forma hărții României

Proiectul face parte dintr-o investiție europeană de aproape 10 milioane de euro, prin care municipiul Făgăraș va moderniza Parcul Regina Maria și va continua restaurarea celebrei Cetăți Făgărașului. Noua zonă verde va avea peste 30.000 de metri pătrați și va fi amenajată chiar în forma hărții României. Cele șapte regiuni istorice vor fi reprezentate prin vegetație și plantații specifice fiecărei zone, astfel încât vizitatorii să poată „călători” simbolic prin întreaga țară într-o singură plimbare. n punctul considerat centrul geografic al României va fi amplasată borna kilometrică și impresionantul catarg de 30 de metri, unul dintre cele mai înalte din zonă.

Pe lângă acestea, proiectul include alei pietonale, iluminat modern, mobilier urban, sute de arbori și o grădină cu caracter parțial botanic.

Mister rezolvat după decenii

Ani la rând, manualele și ghidurile turistice indicau localitatea Dealu Frumos, din județul Sibiu, drept centrul României. Totul s-a schimbat în 2012, când profesorul universitar Alexandru Boroiu, de la Universitatea din Pitești, a decis să trateze problema ca pe una de matematică pură.

Folosind metoda de calcul a centrului de greutate al unei suprafețe complexe și coordonatele geografice obținute cu ajutorul Google Earth, cercetătorul a demonstrat că adevăratul centru al României se află în sudul municipiului Făgăraș.

Calculele au indicat coordonatele 45°48'21,6" N și 24°59'17,6" E, pe un teren situat între fostul combinat chimic și drumul județean care duce spre satul Ileni. Potrivit studiului, punctul se află la peste 31 de kilometri de Dealu Frumos și aproape la aceeași distanță de Viscri, cele trei localități formând aproape un triunghi echilateral.

Statul a confirmat oficial concluzia

În 2021, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a refăcut calculele și a confirmat concluzia profesorului Boroiu: centrul geografic al României este la Făgăraș.

Această validare oficială a deschis drumul proiectului prin care orașul va valorifica noul statut și îl va transforma într-un obiectiv turistic național. Primarul Gheorghe Sucaciu spune că viitorul parc va combina recreerea cu educația și promovarea identității naționale, iar borna și catargul vor deveni punctele de atracție ale întregului complex.

Cetatea Făgărașului primește milioane pentru restaurare

În paralel cu amenajarea parcului, autoritățile vor continua restaurarea uneia dintre cele mai importante fortificații medievale din Transilvania. Al doilea proiect finanțat din fonduri europene are o valoare de peste 43 de milioane de lei și vizează restaurarea castelului, bastioanelor, turnurilor și corpurilor de gardă ale Cetății Făgărașului.

Vor fi consolidate zidurile istorice, refăcute pardoselile și acoperișurile, amenajate spațiile exterioare și instalate sisteme moderne de încălzire și iluminat. În plus, vizitatorii vor putea explora monumentul printr-un tur virtual realizat cu ajutorul reconstrucțiilor digitale.

Valoarea cumulată a celor două investiții ajunge la aproape 10 milioane de euro, obiectivul fiind transformarea Făgărașului într-un pol turistic și cultural de referință în centrul României.