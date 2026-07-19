Publicat la 19.07.2026, 15:19:59

Familia Umbrărescu continuă extinderea în sectorul energetic prin noi investiții la Total Gaz Industrie. Compania a demarat construirea unei hale moderne de producție în valoare de peste 4 milioane de lei, în cadrul platformei industriale pe care o deține în Iași, proiectul fiind parte a planului de reorganizare și modernizare început după preluarea companiei.

Investiția face parte din planul de redresare al companiei

Noua hală va fi amplasată pe platforma industrială din zona Păcurari (Iași) și va fi destinată debitării automate a țevilor și profilelor din oțel utilizate în procesul de fabricație, potrivit informațiilor publicate de Apix.ro.

Investiția are ca obiectiv modernizarea fluxului tehnologic prin înlocuirea operațiunilor manuale cu un sistem complet automatizat, ceea ce va permite creșterea preciziei prelucrării, reducerea timpilor de producție și diminuarea pierderilor de material rezultate în urma debitării componentelor metalice.

Totodată, noua linie va prelua etapa de pregătire a materiilor prime necesare activităților de asamblare desfășurate pe platforma industrială.

Proiectul vine la aproximativ un an după finalizarea tranzacției prin care Alexandru Teodor Umbrărescu, fiul omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, a preluat pachetul majoritar de acțiuni al Total Gaz Industrie, companie aflată în reorganizare judiciară.

În aprilie 2024, Alexandru Teodor și Petru Răzvan Umbrărescu au preluat controlul asupra societății, consolidând astfel extinderea grupului UMB într-un nou domeniu strategic – industria echipamentelor pentru gaze naturale.

Compania ieșeană intrase în insolvență în 2020, după acumularea unor datorii de peste 230 de milioane de lei. Pentru preluarea controlului, familia Umbrărescu a achiziționat peste 50% din valoarea creanțelor companiei pentru aproximativ 8 milioane de euro, obținând dreptul de a implementa un nou plan de reorganizare.

Plan de investiții și dezvoltare

Planul de reorganizare confirmat de Tribunalul Iași prevede o serie de măsuri pentru relansarea activității, printre care:

- acordarea unui împrumut rambursabil de 2 milioane de lei pentru susținerea activității curente;

- investiții în capitalul de lucru și în noi tehnologii de producție;

- modernizarea liniilor de fabricație;

- păstrarea majorității locurilor de muncă;

- continuarea activității sub supravegherea administratorului judiciar.

Noua hală de producție reprezintă una dintre primele investiții importante realizate în cadrul acestui program de restructurare.

Un producător important pentru industria gazelor

Înființată în 1994 de omul de afaceri Ioan Pârău, Total Gaz Industrie a devenit unul dintre principalii producători români de echipamente pentru industria gazelor naturale.

Compania produce stații de reglare și măsurare a gazelor, regulatoare de presiune, stații de uscare, robinete industriale, filtre, supape, odorizatoare și alte echipamente utilizate în extracția, transportul și distribuția gazelor naturale.

Societatea deține, de asemenea, patente proprii pentru o serie de echipamente și are contracte pentru dezvoltarea rețelelor de gaze în mai multe localități din județul Iași și din regiunea Moldovei.

Prin această investiție de peste 4 milioane de lei, familia Umbrărescu transmite un nou semnal privind intenția de a transforma Total Gaz Industrie într-un jucător important pe piața echipamentelor energetice, completând astfel activitatea grupului UMB, cunoscut până acum în special pentru marile proiecte de infrastructură rutieră din România.



