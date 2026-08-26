Tesla lansează oficial Cybercab în serviciul Robotaxi. În ce oraș intră mașina fără volan și pedale în aplicație

Publicat la 26.08.2026, 15:50:00

Tesla mută astfel în teren una dintre cele mai spectaculoase idei prezentate în ultimii ani: o mașină cu doar două locuri, fără șofer și fără comenzile clasice de condus, care să transporte pasagerii complet autonom. Evenimentul programat la Austin pe 3 septembrie este urmărit cu atenție deoarece Cybercab nu aduce doar un nou model în flota Tesla. Mașina este gândită de la început pentru un serviciu de transport autonom.

Tesla pregătește o nouă etapă pentru serviciul său de robotaxi din Austin, USA (noul „cartier general” al Tesla unde se produc Model Y și Cybertruck). Pe 3 septembrie, compania va organiza un eveniment dedicat modelului Cybercab, mașina electrică fără volan și pedale, construită special pentru transportul autonom. Vehiculul va intra în serviciul Robotaxi al Tesla.

Unul dintre cele mai importante detalii este că Tesla nu schimbă sistemul de conducere autonomă odată cu introducerea Cybercab. Potrivit informațiilor publicate de Electrek, noul vehicul va folosi același pachet software FSD utilizat și de vehiculele Tesla Model Y care operează în prezent în serviciul Robotaxi din Austin. Cu alte cuvinte, schimbarea este în primul rând mașina, nu tehnologia care o conduce. Cybercab este construit special pentru transport autonom și are o configurație neobișnuită pentru un automobil destinat publicului larg: două locuri, fără volan și fără pedale. Pasagerii nu trebuie să preia controlul mașinii. Vehiculul este conceput să facă singur întreaga călătorie.

Tesla are însă un argument important pentru noul model- eficiența. Cybercab are o evaluare de aproximativ 165 Wh pe milă, ceea ce îl face unul dintre cele mai eficiente vehicule electrice produse de companie. Prin comparație, consumul estimat pentru un Model Y utilizat în serviciul Robotaxi este de aproximativ 250–280 Wh /milă. Diferența poate deveni importantă atunci când vorbim despre o flotă care efectuează mii sau milioane de kilometri. Un consum mai mic înseamnă costuri mai reduse cu energia pentru fiecare cursă și, teoretic, o marjă mai bună pentru operatorul serviciului.

Însă Cybercab are două locuri și aproape niciun spațiu pentru bagaje. Dacă Model Y poate transporta până la cinci persoane, Cybercab este construit exclusiv pentru doi pasageri.

Asta înseamnă că noul Tesla poate fi foarte eficient pentru anumite curse, dar nu poate înlocui complet un SUV sau o mașină mai mare. Pentru un pasager care merge singur la serviciu sau pentru două persoane care se deplasează prin oraș, configurația poate fi ideală. Pentru o familie cu copii, mai multe bagaje sau un cărucior, situația este cu totul diferită.

Marea întrebare pentru Tesla nu este însă dacă Cybercab poate circula singur. Problema pusă de presa de specialitate este dacă Tesla poate transforma această tehnologie într-un serviciu de transport autonom la scară mare. Serviciul Robotaxi din Austin a fost lansat în iunie 2025, însă, potrivit estimărilor citate de Electrek și unor trackere independente, flota de vehicule autonome nesupravegheate ar fi rămas la un nivel redus, de aproximativ 20–30 de mașini. Tesla le-ar fi transmis investitorilor că până la apelul privind rezultatele financiare din iulie acumulase aproximativ 380.000 de mile parcurse nesupravegheat.

Cifra pare impresionantă, dar comparația cu rivalul Waymo arată cât de mare este diferența de scară.

Waymo rivalul lui Tesla pe robotaxiuri

Waymo operează aproximativ 3.000 de vehicule autonome, potrivit datelor citate de Electrek, și efectuează peste 500.000 de curse plătite pe săptămână. Compania a depășit, de asemenea, 220 de milioane de mile parcurse cu pasageri fără șofer. Prin comparație, flota Tesla din Austin este foarte foarte mică.