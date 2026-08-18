Țara în care fiecare cetățean primește de la stat 10.000 de dolari locali! Econoomia a crescut spectaculos datorită exportului de cipuri

Publicat la 18.08.2026, 12:06:00

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunțat luni propunerea în cadrul discuțiilor privind bugetul pentru anul 2027. Inițiativa vine într-un moment în care economia Taiwanului traversează o perioadă spectaculoasă, alimentată în special de explozia cererii globale pentru cipuri și infrastructură destinată inteligenței artificiale.

Fiecare cetățean al Taiwanului ar urma să primească la anul 10.000 de dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 314 dolari americani. Banii vor putea fi utilizați fără restricții, în funcție de nevoile fiecărei persoane sau familii.

Banii pot fi cheltuiți fără restricții Lai Ching-te a explicat că autoritățile nu intenționează să impună o destinație precisă pentru cei 10.000 de dolari taiwanezi.

Nu este vorba despre un voucher și nici despre bani care pot fi cheltuiți doar pentru anumite produse. Principiul este cel al unei distribuții universale în numerar, astfel încât fiecare familie să decidă singură ce face cu banii. „Dividendele” rezultate din dezvoltarea economiei și, în special, din boom-ul industriei de inteligență artificială ar urma astfel să ajungă direct la populație.

Potrivit propunerii anunțate de președintele taiwanez, fiecare persoană eligibilă ar urma să primească 10.000 de dolari taiwanezi , sumă echivalentă cu aproximativ 314 dolari americani.

Banii pot fi folosiți pentru educația copiilor, îngrijirea persoanelor în vârstă, reducerea cheltuielilor familiei, dar și pentru consum, ceea ce ar putea susține în continuare afacerile locale.

Practic, fiecare persoană sau familie va decide dacă păstrează banii, îi cheltuiește sau îi folosește pentru anumite obligații financiare.

Taiwan își permite să împartă „dividendul AI”

Măsura este legată direct de performanța economică impresionantă a Taiwanului. Economia insulei a crescut cu 13,72% în prima jumătate a anului 2026, cea mai puternică evoluție pentru primul semestru din ultimii 50 de ani. Creșterea a fost susținută de investițiile în inteligența artificială, exporturile de produse tehnologice și consumul intern. Pentru întregul an 2026, guvernul estimează în prezent o creștere economică de 11,05%, ceea ce ar reprezenta cea mai bună performanță anuală din aproape patru decenii. Boom-ul este alimentat în principal de cererea mondială pentru cipuri și echipamente necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Exporturile de tehnologie au explodat

Taiwan ocupă un loc strategic în industria mondială a semiconductorilor. Insula găzduiește gigantul TSMC, cel mai important producător mondial de cipuri avansate, iar lanțul său industrial este esențial pentru dezvoltarea tehnologiilor AI. În prima jumătate a lui 2026, exporturile de mărfuri ale Taiwanului au crescut cu 47,1% față de aceeași perioadă din anul anterior. Exporturile de produse electronice și IT&C au înregistrat o creștere și mai spectaculoasă, de 63,5%.

Este motivul pentru care administrația de la Taipei vorbește despre un adevărat „dividend AI” care poate fi distribuit populației.

Peste 7 miliarde de dolari pentru noul program

Pentru finanțarea măsurilor prevăzute în proiectul de buget, cheltuielile ar urma să crească cu aproximativ 235,7 miliarde de dolari taiwanezi, echivalentul a circa 7,4 miliarde de dolari americani. Președintele Lai susține că distribuirea banilor nu ar trebui să ducă la majorarea datoriei nete, întrucât veniturile și cheltuielile bugetare ar urma să rămână echilibrate.

Deocamdată, însă, este important de precizat că plata din 2027 este o propunere inclusă în proiectul de buget și are nevoie de aprobarea Parlamentului.

Decizia Taiwanului, insula ce se află în centrul industriei mondiale a semiconductorilor, vine într-un moment în care inteligența artificială începe să producă efecte economice uriașe.