Bill Gates are un avertisment sumbru: „AI ar putea declanșa evenimente care să provoace un miliard de morți”

Publicat la 26.09.2026, 09:32:58

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Bill Gates își înăsprește avertismentele privind inteligența artificială. Cofondatorul Microsoft spune că AI a devenit suficient de puternică pentru ca, în mâinile unor persoane cu intenții rele, să poată declanșa evenimente cu un bilanț de până la un miliard de victime. Gates cere guvernelor să intervină și avertizează că lumea este mult în urmă în ceea ce privește regulile de siguranță pentru această tehnologie. „AI este suficient de puternică” Într-un interviu acordat NBC, Bill Gates a fost întrebat dacă inteligența artificială ar putea ajunge suficient de puternică pentru a distruge omenirea. Răspunsul său a fost unul dintre cele mai alarmante avertismente formulate recent de miliardarul american. „AI este cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente care ar putea cauza un miliard de decese”, a declarat Gates.

El a atras atenția în special asupra combinației dintre tehnologii tot mai puternice și utilizatori care ar urmări să producă rău. „Nu a existat niciodată o armă mai puternică decât combinația dintre oamenii cu intenții rele care folosesc cele mai noi instrumente AI”, a spus cofondatorul Microsoft. Cifra de un miliard reprezintă, în acest context, un scenariu de risc evocat de Gates, nu o estimare privind numărul de victime pe care AI le-ar provoca efectiv. „Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă” Gates consideră că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea companiilor din tehnologie. Întrebat dacă este nevoie de legislație pentru reglementarea AI, el a răspuns că „nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă”.

În opinia sa, autoritățile și forțele de ordine trebuie să participe la stabilirea mecanismelor de protecție și monitorizare. Declarațiile vin într-un moment în care dezbaterea privind siguranța AI s-a intensificat, inclusiv după avertismente venite din interiorul unor mari companii de tehnologie. Gates a declarat separat pentru Reuters că niciun guvern din lume nu este pregătit pentru amploarea schimbărilor pe care AI le poate aduce societății. El a indicat printre riscuri pierderea unor locuri de muncă, atacurile informatice și dependența de „companionii” bazați pe inteligență artificială. Gates și-a schimbat discursul despre inteligența artificială Cofondatorul Microsoft a fost mult timp unul dintre susținătorii potențialului AI, în special în domeniul sănătății. În ultima perioadă, discursul său a devenit însă mai precaut. Gates susține că problema nu este doar cât de performantă devine tehnologia, ci și cine o controlează, cine o poate folosi și cât de repede sunt capabile guvernele să răspundă. Avertismentele sale se înscriu într-o dezbatere mai largă din industria tehnologică. În ultimele săptămâni, mai mulți lideri și cercetători din domeniul AI au cerut măsuri suplimentare de siguranță și o dezvoltare mai atent controlată a modelelor avansate. Un miliard de dolari pentru AI în educație, sănătate și agricultură Paradoxal, avertismentele lui Gates vin în paralel cu o investiție majoră în dezvoltarea și utilizarea AI. Fundația Bill & Melinda Gates a anunțat că intenționează să cheltuiască cel puțin un miliard de dolari în următorii doi ani pentru extinderea accesului la inteligență artificială. Banii sunt destinați unor proiecte din educație, sănătate și agricultură, precum și dezvoltării infrastructurii de date necesare funcționării modelelor AI. Gates consideră că tehnologia ar putea avea un impact major asupra celor mai sărace populații ale lumii, dacă accesul la ea este extins și dacă dezvoltarea sa este gestionată responsabil. În sănătate, el vede un potențial deosebit pentru sprijinirea personalului medical, descoperirea unor medicamente noi și dezvoltarea de vaccinuri. „AI este deja aici” Pentru Gates, problema nu mai este dacă inteligența artificială va transforma societatea, ci cât de bine vor reuși guvernele să țină pasul cu această transformare. El a comparat situația cu scenariile filmelor în care o amenințare extraterestră determină statele rivale să coopereze pentru a supraviețui. „AI este, într-un fel, ca această inteligență extraterestră. Este deja aici și ar fi bine să procedăm exact ca în acele filme”, a spus Gates. Mesajul său vine într-un moment în care presiunile pentru reglementarea AI cresc în Statele Unite și în alte părți ale lumii, în timp ce companiile continuă să investească masiv în dezvoltarea unor sisteme tot mai capabile. Reuters notează că industria este în prezent profund divizată între susținătorii unei dezvoltări accelerate și cei care cer teste de siguranță, evaluări independente și mecanisme de supraveghere mai stricte.