AMD trece de pragul de 1.000 de miliarde de dolari. Boom-ul AI duce producătorul de cipuri într-o ligă exclusivistă

Publicat la 23.09.2026, 13:01:00

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Advanced Micro Devices (AMD) a depășit pentru prima dată o capitalizare bursieră de 1.000 de miliarde de dolari, pe fondul exploziei interesului pentru inteligența artificială. Acțiunile companiei au urcat cu 9,6% într-o singură ședință, până la un record de 613,31 dolari. AMD devine astfel a patra companie americană din industria cipurilor care trece de pragul de un trilion de dolari. Boom-ul inteligenței artificiale continuă să schimbe ierarhiile din industria tehnologică. AMD, unul dintre principalii producători mondiali de procesoare și cipuri pentru centre de date, a intrat în clubul companiilor cu o valoare de piață de peste 1.000 de miliarde de dolari. Momentul a fost atins luni, 21 septembrie, când acțiunile AMD au urcat cu 9,6%, până la 613,31 dolari, stabilind un nou record. La acel nivel, compania a trecut pentru prima dată de pragul de un trilion de dolari.

AMD, în clubul select al producătorilor de cipuri, dup Nvidia Prin această performanță, AMD devine a patra companie americană din industria semiconductorilor care depășește o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari. Înaintea sa au ajuns la acest nivel Nvidia, Broadcom și Micron. Nvidia a trecut pentru prima dată de pragul de un trilion de dolari în 2023 și, potrivit Reuters, are în prezent o valoare de piață de peste 5.000 de miliarde de dolari, fiind cea mai valoroasă companie din lume. Pentru AMD, performanța vine după un an spectaculos pe bursă. Acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 185% în 2026, mult peste avansul de 15,8% al indicelui Nasdaq în aceeași perioadă.

Pariul de miliarde pe inteligența artificială Creșterea AMD este strâns legată de investițiile uriașe în infrastructura necesară inteligenței artificiale. Compania și-a accelerat lansările de produse destinate AI și încearcă să concureze mai direct cu Nvidia nu doar prin vânzarea unor cipuri individuale, ci și prin sisteme complete, care combină procesoare, echipamente de rețea și alte componente hardware. În același timp, procesoarele AMD utilizate împreună cu cipurile grafice în serverele care rulează aplicații de inteligență artificială au câștigat teren în fața produselor Intel. Este o schimbare importantă pentru companie. AMD nu mai încearcă să concureze doar pe piața tradițională a procesoarelor, ci vizează o felie tot mai mare din infrastructura globală care susține centrele de date și aplicațiile AI. Ascensiunea AMD vine într-un moment în care acțiunile companiilor de semiconductori au revenit puternic în atenția investitorilor. Luni, Intel a urcat cu aproximativ 11,8%, iar Qualcomm cu 4,5%. Indicele principal al companiilor americane din sectorul semiconductorilor a avansat cu 2,7%, atingând cel mai ridicat nivel din mai mult de o lună. „Banii se îndreaptă din nou către sectorul AI”, a declarat Thomas Hayes, președintele Great Hill Capital. Raliul vine după o perioadă în care investitorii au început să pună sub semnul întrebării ritmul cheltuielilor uriașe făcute de marile companii tehnologice pentru inteligență artificială. AMD valorează un trilion, dar evaluarea este atent urmărită Performanța bursieră a AMD nu înseamnă însă că investitorii au renunțat la întrebările privind prețul acțiunilor. Potrivit Reuters, AMD se tranzacționa la aproximativ 41 de ori profitul anticipat pentru următoarele 12 luni, sub media sa pe ultimii 10 ani, de 44 de ori. În același timp, multiplul era considerabil peste cel la care se tranzacționa Nvidia, de aproximativ 16,3 ori profitul anticipat. Cu alte cuvinte, piața atribuie AMD așteptări foarte mari privind creșterea viitoare a afacerii sale.



