Time a făcut lista celor mai influente 100 de persoane din AI. Șeful Nvidia lipsește, dar este recunoscută Paris Hilton

Publicat la 01.09.2026, 19:15:00

Absența lui Jensen Huang este cu atât mai surprinzătoare cu cât Nvidia se află în centrul exploziei inteligenței artificiale. Procesoarele grafice dezvoltate inițial pentru jocuri video au devenit între timp unele dintre cele mai importante componente ale infrastructurii pe care sunt antrenate și rulează sistemele AI. De la ChatGPT la Claude și până la numeroase alte modele, centrele de date au nevoie de cantități uriașe de putere de calcul, iar cipurile Nvidia au devenit esențiale pentru această industrie. Cererea uriașă pentru procesoarele companiei a propulsat Nvidia printre cele mai valoroase companii din lume și a transformat numele lui Huang într-unul dintre cele mai cunoscute din industria tehnologică. Cu toate acestea, în categoria „Lideri” a clasamentului Time apar Sam Altman, Elon Musk și Dario Amodei, dar nu și Jensen Huang.

Revista Time a publicat clasamentul celor mai influente 100 de persoane din lumea inteligenței artificiale, iar LISTA vine cu câteva surprize. Jensen Huang, șeful Nvidia, compania care furnizează o mare parte din „motoarele” hardware ale actualului boom AI, nu se află printre cei selectați. În schimb, clasamentul îi include pe Ben Affleck și Paris Hilton, două nume care, la prima vedere, par să aibă mai mult de-a face cu Hollywoodul și showbizul decât cu procesoarele, centrele de date și modelele de inteligență artificială.

Importanța Nvidia depășește însă cu mult industria tehnologică. Procesoarele companiei au ajuns să fie considerate o piesă strategică în competiția dintre Statele Unite și China pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale. Administrațiile Biden și Trump au impus, în perioade diferite, restricții privind exportul către China al anumitor procesoare avansate produse de Nvidia. Cu alte cuvinte, cipurile companiei au ajuns să fie suficient de importante încât să intre și în ecuația geopolitică dintre cele două mari puteri. Și totuși, omul aflat în fruntea companiei nu a prins lista celor mai influente 100 de persoane din AI (FOTO)

Nici Zuckerberg nu apare în clasament

Jensen Huang nu este singurul nume important care lipsește. În clasamentul din acest an nu se regăsesc nici Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, și nici Demis Hassabis, cofondatorul DeepMind și laureat al Premiului Nobel. Absențele sunt cu atât mai interesante cu cât ambii au avut un rol important în dezvoltarea și promovarea tehnologiilor de inteligență artificială. Lista Time arată astfel că „influența în AI” nu este calculată pur și simplu după valoarea companiei, numărul de procesoare vândute sau importanța unui laborator de cercetare.

Ben Affleck și Paris Hilton, în clasamentul celor care influențează AI

Ben Affleck a fost inclus în clasament după ce, în 2022, a fondat compania InterPositive, care dezvoltă instrumente bazate pe inteligență artificială pentru industria cinematografică.

Potrivit informațiilor citate de publicație, Netflix ar fi cumpărat compania în acest an pentru aproximativ 587 de milioane de dolari. Astfel, actorul și regizorul american nu mai este prezent în lumea tehnologiei doar prin filmele sale, ci și printr-o companie care încearcă să schimbe modul în care este folosită inteligența artificială la Hollywood.

O altă prezență care poate ridica sprâncenele este Paris Hilton

Vedeta a fost inclusă pentru implicarea sa în campaniile împotriva creării fără consimțământ a materialelor pornografice de tip deepfake. Problema este una dintre cele mai controversate consecințe ale dezvoltării AI. Cu ajutorul unor instrumente disponibile tot mai larg, chipul sau aspectul unei persoane poate fi inserat în imagini ori videoclipuri fabricate fără acordul acesteia.

Prin urmare, Time a ales să includă în clasament nu doar oamenii care construiesc tehnologia, ci și persoane care încearcă să influențeze modul în care aceasta este folosită și reglementată.

Cum a fost făcut clasamentul Time

Selecția a fost coordonată de Ayesha Javed, editor senior al Time. Potrivit redactorului-șef Sam Jacobs, Javed a lucrat timp de mai multe luni împreună cu jurnaliști și colaboratori ai revistei pentru a identifica persoanele care reprezintă cel mai bine principalele evenimente și tendințe ale anului. Prin urmare, clasamentul nu este un top al celor mai bogați oameni din AI și nici o listă a celor mai importante companii. Au fost incluși cercetători, antreprenori, directori de companii, artiști, activiști și alte persoane care au avut un impact asupra modului în care inteligența artificială evoluează sau este percepută.

Huang fusese candidat la „Persoana anului” în 2025

Ironia este că Jensen Huang nu este deloc un străin pentru clasamentele Time.

În 2025, șeful Nvidia s-a numărat, alături de Mark Zuckerberg și Demis Hassabis, printre candidații la titlul de „Persoana anului”. Time a acordat atunci, în mod colectiv, distincția unui grup descris drept „arhitecții AI”, într-un semn al importanței pe care inteligența artificială o căpătase deja în transformarea economiei și tehnologiei globale. Un an mai târziu, însă, Huang nu mai apare în topul celor 100 de persoane influente din AI.