HoReCa are un plan de salvare a industriei: TVA de 9%, vouchere de vacanță și taxe mai mici pe muncă

Publicat la 01.09.2026, 16:25:44

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Industria ospitalității cere Guvernului un pachet de 10 măsuri pentru perioada 2026–2029, avertizând că sectorul nu mai este confruntat doar cu problema costurilor ridicate, ci cu riscul dispariției unor companii și a mii de locuri de muncă. Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) susține că numai în ultimii doi ani HoReCa a pierdut aproximativ 25.000 de angajați și solicită intervenții rapide pentru menținerea firmelor viabile, relansarea investițiilor și creșterea competitivității. Patronatele cer măsuri urgente în următoarele 90 de zile FPIOR propune Guvernului un plan de măsuri destinat perioadei 2026–2029, însă consideră că o parte dintre intervenții trebuie adoptate în următoarele 90 de zile. Organizația susține că industria ospitalității a ajuns într-un punct în care presiunea fiscală, costurile cu forța de muncă, energia și finanțarea amenință direct viabilitatea companiilor. Patronatele spun că nu solicită acoperirea pierderilor firmelor, ci un cadru care să permită companiilor viabile să continue să opereze, să investească și să genereze venituri fiscale.

„Industria ospitalității intră într-o perioadă în care problema nu mai este doar costul ridicat al taxelor, ci riscul ca firmele să dispară, iar odată cu ele să dispară şi locurile de muncă, investiţiile şi veniturile fiscale generate de sector”, susține FPIOR. 25.000 de locuri de muncă pierdute Unul dintre cele mai puternice argumente ale patronatelor este evoluția ocupării în sector. FPIOR estimează că industria HoReCa are cu aproximativ 25.000 de angajați mai puțin față de 2024. Federația calculează că dispariția acestor locuri de muncă înseamnă și pierderi importante pentru bugetul de stat. La un venit salarial mediu estimat la 500 de euro și taxe și contribuții de aproximativ 300 de euro pentru fiecare angajat, patronatele estimează că reducerea efectivului de personal înseamnă aproximativ 7,5 milioane de euro pe lună care nu mai ajung la buget.

Pe parcursul unui an, pierderea ar ajunge astfel la aproximativ 90 de milioane de euro, potrivit calculelor prezentate de FPIOR. TVA de 9% pentru cel puțin trei ani Prima măsură propusă este revenirea cotei de TVA pentru HoReCa la 9%, de la nivelul actual de 11%. FPIOR cere ca această cotă să fie garantată prin lege pentru cel puțin trei ani, astfel încât antreprenorii să poată lua decizii de investiții și să își construiască bugetele într-un cadru predictibil. Reducerea TVA ar urma să fie condiționată de fiscalizarea integrală a vânzărilor, păstrarea locurilor de muncă și lipsa datoriilor fiscale restante sau respectarea unui grafic de eșalonare. Patronatele susțin că eventualul impact inițial asupra veniturilor bugetare ar putea fi compensat prin reducerea economiei nefiscalizate, menținerea firmelor active și stimularea consumului. Taxe mai mici pentru angajații din HoReCa FPIOR solicită și reducerea costului forței de muncă. Propunerea vizează diminuarea contribuțiilor sociale pentru primii 4.000–5.000 de lei din salariul brut al angajaților din domeniile CAEN 55 și 56. Facilitatea ar urma să fie acordată doar companiilor care își mențin numărul de salariați, declară integral veniturile și nu au obligații fiscale restante. Măsura este justificată prin presiunea ridicată exercitată de costurile cu forța de muncă asupra companiilor din industrie, într-un sector în care angajarea și păstrarea personalului reprezintă una dintre principalele probleme. Voucherele de vacanță, relansate O altă măsură propusă este relansarea voucherelor de vacanță. FPIOR propune o valoare anuală de minimum 1.600–2.000 de lei, cu utilizare exclusivă pentru servicii turistice în România. Patronatele vor și o bonificație de 20% pentru voucherele utilizate în extrasezon, în perioada octombrie–mai. Scopul este stimularea turismului în perioadele în care hotelurile și restaurantele funcționează sub capacitate și reducerea concentrării consumului în lunile de vârf. FPIOR consideră că banii circulă astfel într-un circuit economic intern care leagă hotelurile și restaurantele de furnizori, producători locali, angajați și, în final, bugetul de stat. Un nou program de finanțare pentru HoReCa Patronatele propun și lansarea unui program de tip „IMM INVEST OSPITALITATE”. Acesta ar urma să ofere companiilor din industrie acces la finanțări pentru capital de lucru, investiții, refinanțări, modernizare și digitalizare. În paralel, FPIOR solicită o schemă specială de eșalonare a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de maximum 36 de luni. Obiectivul este evitarea situațiilor în care firmele care au perspective de continuare a activității ajung să își închidă afacerile din cauza problemelor temporare de lichiditate. Profit reinvestit și eficiență energetică Lista propunerilor include și extinderea facilităților fiscale pentru profitul reinvestit în modernizarea afacerilor. Patronatele consideră că investițiile în echipamente, modernizare și digitalizare trebuie stimulate pentru ca firmele să poată reduce costurile și să devină mai competitive. FPIOR propune, de asemenea, un program național de eficiență energetică destinat industriei HoReCa. Statul să suporte jumătate din formarea angajaților noi Lipsa personalului calificat reprezintă o altă problemă majoră pentru industrie. FPIOR propune programul „Angajat calificat în Ospitalitate”, prin care statul să suporte 50% din costul formării profesionale a unui angajat nou calificat, în limita unui plafon stabilit. Printre ocupațiile considerate prioritare se află bucătarii, ajutorii de bucătar, ospătarii, barmanii, recepționerii, cameristele și managerii de restaurant sau hotel. Măsura ar urmări atât reducerea deficitului de personal, cât și creșterea nivelului de calificare într-un sector care depinde în mod direct de calitatea serviciilor oferite. O singură autorizație pentru firmele HoReCa FPIOR propune și o schimbare a relației dintre companiile din industrie și administrație prin introducerea „Autorizației unice HoReCa”. Operatorii economici ar urma să depună documentele într-un singur portal, iar instituțiile statului să facă schimb de informații între ele. Patronatele consideră că reducerea birocrației ar permite companiilor să economisească timp și resurse și ar simplifica deschiderea și operarea afacerilor din domeniu. „Pact Fiscal HoReCa 2026–2029” Una dintre cele mai importante solicitări ale organizației este stabilitatea fiscală. FPIOR propune un „Pact Fiscal HoReCa 2026–2029”, prin care orice modificare majoră privind TVA, taxarea muncii, impozitul pe profit, taxele specifice sectorului sau regimul voucherelor de vacanță să fie anunțată cu cel puțin șase luni înainte de intrarea în vigoare. Pentru schimbările structurale, patronatele cer un termen de minimum 12 luni. „Problema principală nu este doar nivelul taxelor, ci schimbarea permanentă a regulilor”, susțin reprezentanții FPIOR. Cele 10 măsuri propuse de FPIOR Pachetul prezentat Guvernului urmărește, în esență, reducerea presiunii fiscale și administrative, stimularea investițiilor și protejarea locurilor de muncă. Printre măsurile propuse se află: Revenirea TVA pentru HoReCa la 9% și menținerea cotei timp de cel puțin trei ani. Reducerea contribuțiilor sociale pentru primii 4.000–5.000 de lei din salariul brut. Relansarea voucherelor de vacanță, cu o valoare anuală de 1.600–2.000 de lei și stimulente pentru extrasezon. Lansarea programului „IMM INVEST OSPITALITATE”. Eșalonarea obligațiilor fiscale pe o perioadă de maximum 36 de luni. Extinderea facilităților pentru profitul reinvestit și lansarea unui program de eficiență energetică pentru HoReCa. Programul „Angajat calificat în Ospitalitate”, cu cofinanțarea de către stat a formării profesionale. Introducerea „Autorizației unice HoReCa” printr-un portal digital unic. Crearea unui „Pact Fiscal HoReCa 2026–2029” pentru predictibilitatea taxării. Crearea unui cadru general pentru menținerea companiilor viabile, protejarea locurilor de muncă și relansarea investițiilor în industrie. Un sector cu peste 1.000 de companii FPIOR se prezintă drept organizația patronală reprezentativă pentru industria ospitalității din România. Federația reunește peste 1.000 de companii, 33 de patronate și asociații și este prezentă în 27 de județe și în municipiul București. Organizația afirmă că entitățile reprezentate asigură aproximativ 30.000 de locuri de muncă. Mesajul transmis Guvernului este că industria nu mai poate absorbi la nesfârșit creșterea costurilor și instabilitatea fiscală. Pentru patronatele din HoReCa, miza următorilor trei ani nu este doar creșterea afacerilor, ci menținerea în piață a companiilor și a zecilor de mii de locuri de muncă pe care acestea le susțin.