România a bifat toate condițiile tehnice pentru OCDE. Nicușor Dan: ”Așteptăm curând decizia politică pentru integrare!”

Publicat la 01.09.2026, 14:35:00

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România a ajuns într-un punct important în drumul către Organizația internațională pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Președintele Nicușor Dan anunță că țara noastră a îndeplinit toate cele 25 de grupuri de condiții tehnice necesare pentru aderarea la organizație. Declarația a fost făcută astăzi, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, unde șeful statului a prezentat principalele obiective ale politicii externe a României. „Extrem de importantă aderarea României la OCDE, unde, grație efortului multor oameni, am îndeplinit toate cele 25 grupuri de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică pentru integrare”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan confirmă că România a trecut de etapa tehnică pentru aderarea la OCDE Aderarea la OCDE presupune un proces amplu de evaluare, în care România trebuie să demonstreze că respectă standardele organizației în numeroase domenii. Până în prezent, țara noastră a fost evaluată preliminar sau definitiv de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. România a primit, de asemenea, 24 de avize formale din partea comitetelor OCDE, care acoperă domenii precum bugetul, concurența, educația, sănătatea, piața muncii, digitalizarea, agricultura, mediul, politica fiscală, investițiile, guvernanța publică și piețele financiare. Ultimele șapte avize au fost obținute în 2026, anul în care România și-a propus să încheie procesul de aderare.

Urmează decizia politică Finalizarea evaluărilor tehnice nu înseamnă însă că România este deja membră a OCDE. Următorul pas important este decizia politică privind aderarea. O nouă discuție privind parcursul României către organizație este programată în luna septembrie, în cadrul Consiliului OCDE. Dacă decizia va fi favorabilă, România va face un pas decisiv către integrarea într-o organizație care reunește economii dezvoltate și care stabilește standarde internaționale în numeroase domenii. Ce înseamnă OCDE pentru România OCDE este cunoscută pentru standardele și recomandările sale în domenii precum guvernanța economică, investițiile, educația, administrația publică, fiscalitatea, concurența și politicile de mediu. Pentru țara noastră, aderarea ar reprezenta atât o recunoaștere a progreselor făcute în reformarea economiei și administrației, cât și o asumare a unor standarde internaționale mai ridicate. Președintele Nicușor Dan a inclus aderarea la OCDE printre principalele obiective ale politicii externe românești. Alături de acest obiectiv se află consolidarea securității României, dezvoltarea relației cu Statele Unite și Uniunea Europeană, precum și intensificarea diplomației economice. FOTO: Nicușor Dan alături de secretarul general al OCDE, Mathias Cormann care a vizitat România în 2025 Nicușor Dan explica încă de anul trecut că intrarea în organizație ar reprezenta o recunoaștere internațională importantă a nivelului de dezvoltare al țării. Președintele sublinia atunci că aderarea ar putea contribui la accelerarea creșterii economice, la creșterea competitivității României în atragerea investițiilor străine și la accesarea unor finanțări mai avantajoase pentru proiectele de dezvoltare. În același timp, OCDE reunește economii dezvoltate și democrații consolidate și stabilește standarde internaționale în domenii precum comerțul, finanțele și tehnologia. Procesul de aderare la OCDE este unul complex și presupune evaluarea politicilor publice și a legislației românești în numeroase domenii.