A murit Anca Pandrea. Actrița avea 80 de ani. 25 de ani a trăit cu amintirea lui Iurie Darie, marea ei iubire

Publicat la 01.09.2026, 10:09:25

Doliu în lumea teatrului și cinematografiei românești. Actrița Anca Pandrea a murit luni seară, 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani, după o perioadă dificilă. Vestea dispariției sale a fost anunțată de Ingrid Lalique, o apropiată a artistei, printr-un mesaj emoționant.

Pleacă dintre noi o actriță care și-a dedicat cea mai mare parte a vieții scenei și care a rămas în memoria publicului atât prin rolurile interpretate, cât și prin sensibilitatea și discreția sa. Pentru mulți români, însă, numele Ancăi Pandrea este legat și de una dintre cele mai cunoscute povești de iubire din lumea artistică. Este vorba de relația de peste două decenii cu marele actor Iurie Darie.

Anca Pandrea a murit la 80 de ani

Născută pe 16 februarie 1946, la Făgăraș, Anca Pandrea a urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care l-a absolvit în 1970. Și-a început cariera la Teatrul de Nord din Satu Mare, a continuat la Pitești, iar din 1974 a devenit parte a colectivului Teatrului de Comedie din București. A jucat în teatru, film și televiziune și a construit, de-a lungul deceniilor, o carieră solidă, în care a avut ocazia să lucreze alături de nume importante ale scenei românești.