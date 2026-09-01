A murit Anca Pandrea. Actrița avea 80 de ani. 25 de ani a trăit cu amintirea lui Iurie Darie, marea ei iubire

Doliu în lumea teatrului și cinematografiei românești. Actrița Anca Pandrea a murit luni seară, 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani, după o perioadă dificilă. Vestea dispariției sale a fost anunțată de Ingrid Lalique, o apropiată a artistei, printr-un mesaj emoționant.
Pleacă dintre noi o actriță care și-a dedicat cea mai mare parte a vieții scenei și care a rămas în memoria publicului atât prin rolurile interpretate, cât și prin sensibilitatea și discreția sa. Pentru mulți români, însă, numele Ancăi Pandrea este legat și de una dintre cele mai cunoscute povești de iubire din lumea artistică. Este vorba de relația de peste două decenii cu marele actor Iurie Darie.
Anca Pandrea a murit la 80 de ani
Născută pe 16 februarie 1946, la Făgăraș, Anca Pandrea a urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, pe care l-a absolvit în 1970. Și-a început cariera la Teatrul de Nord din Satu Mare, a continuat la Pitești, iar din 1974 a devenit parte a colectivului Teatrului de Comedie din București. A jucat în teatru, film și televiziune și a construit, de-a lungul deceniilor, o carieră solidă, în care a avut ocazia să lucreze alături de nume importante ale scenei românești.
Printre producțiile în care a apărut se numără „De-aș fi… Harap Alb”, „Steaua fără nume”, „Cântecele mării”, „Doctor fără voie”, „Un om în loden”, dar și „Medalia de onoare”. Pentru publicul mai tânăr, Anca Pandrea a devenit cunoscută și prin apariția în serialul „Numai iubirea”, unde a interpretat personajul Marga.
Anca Pandrea și Iurie Darie (FOTO), o iubire care a trecut dincolo de scenă. Aproape 25 de ani a trăit cu amintirea marelui actor
Dincolo de cariera artistică, Anca Pandrea a rămas în memoria publicului și prin povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Iurie Darie. Cei doi au format un cuplu timp de peste două decenii, iar relația lor a devenit una dintre cele mai cunoscute povești de iubire din lumea artistică românească. Împreună au înființat și teatrul particular „Incomod”, susținând spectacole atât în România, cât și în străinătate. Iurie Darie s-a stins din viață în 2012. După dispariția actorului, Anca Pandrea a continuat să vorbească despre el și să îi păstreze vie memoria. Pentru ea, povestea lor nu s-a încheiat odată cu moartea partenerului de viață.
O carieră începută în anii '70
Anca Pandrea a făcut parte din generația de actori care au contribuit, timp de decenii, la dezvoltarea teatrului și cinematografiei românești. După absolvirea facultății, a trecut prin mai multe instituții teatrale înainte de a ajunge la Teatrul de Comedie din București. Aici a întâlnit și a lucrat cu numeroși actori importanți ai scenei românești, printre care Stela Popescu, Dem Rădulescu și Iurie Darie. A rămas o prezență apreciată atât pe scenă, cât și în producțiile cinematografice și de televiziune, construindu-și o carieră întinsă pe mai multe decenii.
Anunțul morții a fost făcut luni seară printr-un necrolog în care Anca Pandrea este descrisă drept o actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Familia urmează să anunțe informațiile privind slujba de înmormântare și funeraliile marți, 1 septembrie. Totodată, apropiații artistei au transmis un apel către presă și public pentru respectarea intimității familiei în aceste momente dificile.
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