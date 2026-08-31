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ActualitateDenisa Gelatu

Impozit pe dividende: cât plătești în România

Publicat la 31.08.2026, 19:11:09

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Impozit pe dividende: cât plătești în România

Investitorii și antreprenorii care încasează dividende trebuie să plătească impozit pentru aceste venituri. În 2026, cota de impozitare a dividendelor este de 16%, după majorarea de la 10%, aplicabilă dividendelor distribuite începând cu 1 ianuarie 2026.

Cum se calculează impozitul pe dividende

Impozitul se aplică asupra dividendului brut.

De exemplu, pentru dividende în valoare de 10.000 de lei, calculul este:

În cazul dividendelor plătite unei persoane fizice, impozitul este calculat și reținut la sursă de compania care face plata. Prin urmare, investitorul primește direct suma netă, după reținerea impozitului.

Se mai plătește și CASS?

În anumite situații, da. Persoanele care obțin venituri din dividende, împreună cu alte categorii de venituri extrasalariale prevăzute de Codul fiscal, pot datora și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă veniturile cumulate depășesc plafoanele legale.

Prin urmare, impozitul de 16% nu este neapărat singura obligație fiscală pentru cine încasează dividende.

Ce trebuie să rețină investitorii

Pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2026, regula generală este simplă: 16% impozit pe dividendul brut, reținut la sursă.

Există însă o excepție importantă: dividendele distribuite în baza situațiilor financiare interimare din 2025 beneficiază de cota de 10%, fără recalcularea ulterioară.

Pentru situații fiscale particulare, mai ales în cazul dividendelor primite din străinătate sau al deținerilor prin firme, regulile pot fi diferite.

Sursă foto: Pexels.com

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