Cum completezi Declarația 212 pas cu pas

Publicat la 31.08.2026, 15:35:00

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Declarația unică 212 este formularul prin care persoanele fizice declară anumite venituri realizate și contribuțiile sociale datorate. Pentru veniturile realizate într-un an, declarația se depune, în general, până la 25 mai a anului următor. Pasul 1: Verifică dacă trebuie să depui declarația Declarația 212 se adresează persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care există obligația declarării, inclusiv din activități independente, chirii, investiții sau alte categorii prevăzute de Codul fiscal. Formularul poate fi folosit și pentru anumite situații privind plata CASS.

Pasul 2: Completează datele personale În prima parte a formularului sunt trecute datele de identificare ale contribuabilului. Este important ca acestea să fie corecte și complete. Pasul 3: Completează veniturile realizate În Capitolul I se declară veniturile realizate și contribuțiile datorate pentru anul fiscal anterior. Informațiile se completează în funcție de sursa și categoria venitului. În 2026, ANAF pune la dispoziție și date precompletate prin Spațiul Privat Virtual (SPV). Acestea trebuie verificate și corectate, dacă nu corespund situației fiscale reale. Pasul 4: Verifică impozitul și contribuțiile În funcție de veniturile declarate, formularul stabilește informațiile privind impozitul pe venit, CAS și CASS, acolo unde acestea sunt datorate.

Dacă ai optat pentru plata CASS în anul curent, există și Capitolul II, destinat declarării contribuției de sănătate în aceste situații. Pasul 5: Depune declarația Declarația poate fi depusă electronic, inclusiv prin SPV. ANAF permite și depunerea la organul fiscal competent sau prin poștă, în condițiile prevăzute de instituție. După transmitere, este important să verifici recipisa și să te asiguri că declarația a fost procesată corect. Dacă ai greșit declarația Declarația 212 poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative. Aceasta trebuie să conțină informațiile aferente capitolului care este corectat, conform instrucțiunilor ANAF. Pe scurt, completarea Declarației 212 începe cu verificarea veniturilor și a datelor precompletate, continuă cu completarea capitolelor aplicabile și se încheie cu transmiterea formularului și verificarea recipisei. Sursă foto: Pexels.com