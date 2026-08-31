Partidele au dat 26,4 milioane de lei pentru presă în 2026. Trei companii concentrează aproape 80% din contractele identificate

Publicat la 31.08.2026, 14:10:00

Organizația avertizează însă că baza de date nu trebuie considerată o imagine completă a cheltuielilor. Căutarea contractelor s-a făcut în mare parte manual, iar unele notificări este posibil să nu fi fost identificate. banii cheltuiți oficial sunt mai mulți decât banii pe care EFOR a reușit să-i urmărească în documentele publice.

Banii publici ajung în presă, dar nu întotdeauna este ușor de văzut unde. O analiză publicată de Expert Forum ( EFOR ) la 31 august arată că partidele politice au raportat în primele șapte luni ale anului cheltuieli de 26,4 milioane de lei pentru presă și propagandă. EFOR a încercat să urmărească public aceste contracte și a găsit 52 de notificări de transparență, în valoare totală de aproximativ 15,2 milioane de lei. Diferența este de peste 11 milioane de lei.

Partidele politice au cheltuit 26,4 milioane de lei din subvenții pentru „presă și propagandă” în primele șapte luni din 2026. O analiză Expert Forum arată însă că traseul public al banilor este mai greu de urmărit: din 26,4 milioane de lei declarați oficial, EFOR a identificat 52 de notificări de transparență, cu o valoare cumulată de 15,2 milioane de lei. Aproape 80% din suma identificată se concentrează la doar trei companii media.

PNL – 5,8 milioane de lei

AUR – 4,6 milioane de lei

POT – 1,4 milioane de lei

USR – 1,4 milioane de lei

SOS România – 0,2 milioane de lei



Astfel, PSD a raportat aproape jumătate din suma totală de 26,4 milioane de lei. În 2026, opt partide au la dispoziție, în total, aproximativ 209 milioane de lei din subvenții, bani publici care pot fi utilizați inclusiv pentru activități de comunicare și promovare politică.

EFOR a găsit 52 de contracte

Baza de date construită de Expert Forum conținea, la 31 august, 52 de înregistrări individuale, cu o valoare cumulată de puțin peste 15 milioane de lei. Cea mai mare parte a notificărilor identificate provin de la PSD. Partidul apare de 40 de ori, inclusiv prin organizațiile județene Ialomița și Prahova. Valoarea cumulată estimată ajunge la aproape 10 milioane de lei cu TVA, adică aproximativ 64% din totalul contractelor identificate. AUR apare de 11 ori, inclusiv prin organizația din Bacău, cu aproximativ 5,4 milioane de lei, aproape 36% din suma identificată.

Pentru PNL, POT și SOS România, EFOR nu a identificat notificări în baza criteriilor folosite.

Asta nu înseamnă neapărat că aceste partide nu au publicat asemenea documente. EFOR precizează că notificările este posibil să nu fi fost găsite prin metoda de căutare utilizată.

Realitatea Plus, principalul beneficiar din contractele găsite

Când vine vorba despre destinația banilor identificați, diferențele devin și mai interesante.

Cele 52 de notificări identificate de EFOR se referă la 19 site-uri, însă o mare parte din bani se concentrează în câteva companii media. Pe primul loc se află REALITATEA.NET cu notificări în valoare de aproximativ 7,9 milioane de lei, adică mai mult de jumătate din totalul identificat.

În cazul PSD, apare un contract de 50.000 de euro pe lună, plătit din februarie până în decembrie 2026. AUR are, la rândul său, un contract de 60.000 de euro pe lună, pentru perioada ianuarie-decembrie 2026. EFOR observă că structura acestor contracte seamănă mai degrabă cu niște abonamente publicitare anuale decât cu achiziții punctuale pentru anumite campanii.

Antena 3 CNN și EVZ completează podiumul

Pe locul al doilea în clasamentul canalelor media identificate de EFOR se află Antena 3. Aici apar șase contracte lunare consecutive ale PSD, fiecare în valoare de 90.750 de euro cu TVA pe lună, din martie până în august 2026. Și în acest caz, EFOR consideră că este vorba practic despre un mecanism de tip abonament lunar, care ar putea continua și în perioada următoare.

Pe locul următor se află cotidianul Evenimentul Zilei, care a publicat cele mai multe contracte individuale pentru PSD. Sunt șapte contracte, câte unul pentru fiecare lună, în valoare de 25.000 de euro plus TVA fiecare.

Trei companii concentrează aproape 80% din bani

Potrivit analizei Expert Forum, aproape 80% din valoarea contractelor identificate ajunge la doar trei companii. Situația ridică o întrebare importantă privind piața publicității politice finanțate din subvenții: cât de diversificată este, în realitate, presa către care se duc banii partidelor?

Pe hârtie, lista canalelor este mai lungă. În practică, cea mai mare parte a banilor din contractele găsite de EFOR se concentrează în câteva organizații media. Iar modelul contractelor este, în unele cazuri, unul recurent- plăți lunare, pe perioade de mai multe luni.

Expert Forum a analizat și cât de ușor pot fi găsite public aceste informații, iar concluzia nu este tocmai confortabilă. AUR este singurul partid pentru care EFOR a identificat pe site o secțiune dedicată notificărilor de transparență care include și cheltuieli din 2026.

Pentru celelalte partide, identificarea documentelor este mai dificilă. Iar aici apare una dintre problemele centrale semnalate de EFOR: existența unor sume importante raportate oficial nu înseamnă automat că publicul poate urmări cu aceeași ușurință traseul fiecărui leu.

26,4 milioane de lei oficial. 15,2 milioane de lei în documentele găsite

Diferența dintre cele două cifre este, de fapt, una dintre cele mai importante concluzii ale analizei.

26,4 milioane de lei reprezintă suma raportată oficial de partide pentru presă și propagandă în primele șapte luni ale anului. 15,2 milioane de lei reprezintă valoarea celor 52 de notificări de transparență identificate de EFOR.