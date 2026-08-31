Trump proclamă Lacul Ontario drept «Lacul America» pe Google Maps. Canadienii îi dau o replică amuzantă!

Publicat la 31.08.2026, 11:30:00

Gigantul Google Maps a intrat, fără voia lui, în mijlocul unui nou episod al disputei dintre Statele Unite și Canada. Platforma Google a început să afișeze „Lake America”, adică „Lacul America”, în locul denumirii consacrate „Lake Ontario” pentru utilizatorii aflați în Statele Unite.

Lacul Ontario a primit cel de-al doilea nume pe Google Maps, unul american. Decizia vine după un ordin semnat de Donald Trump, iar schimbarea a reaprins disputa dintre Washington și Ottawa. În Canada, lacul rămâne Lacul Ontario. În restul lumii, Google afișează ambele denumiri.

Trump convinge Google Maps să schimbe numele Lacului Ontario în „Lacul America” pentru americani. Canadienii au un răspuns amuzant.

Lacul Ontario este unul dintre cele cinci Mari Lacuri ale Americii de Nord și se află chiar la granița dintre Statele Unite și Canada. În urma ordinului lui Donald Trump , autoritățile americane au schimbat denumirea folosită în Geographic Names Information System (GNIS), sistemul care stabilește numele geografice utilizate în documentele și hărțile oficiale ale Statelor Unite.

Google a urmat o politică similară atunci când Trump a redenumit unilateral Golful Mexicului în Golful Americii, anul trecut. Schimbarea nu este însă valabilă peste tot. Canadienii vor continua să vadă pe hartă Lake Ontario, în timp ce utilizatorii din alte țări vor putea vedea ambele denumiri. Motivul este ordinul executiv semnat de președintele american Donald Trump, prin care denumirea oficială utilizată în sistemul american de informații privind numele geografice a fost modificată.

Google a explicat că, în consecință, utilizatorii americani ai Google Maps vor vedea noua denumire. Pentru canadieni nu s-a schimbat nimic, iar pentru restul lumii, Google a ales o soluție diplomatică: ambele nume apar pe hartă.

Canada nu vrea să audă de „Lacul America”

Premierul canadian Mark Carney a respins rapid ideea redenumirii lacului. De altfel, disputa nu este doar una de nomenclatură. Ea apare într-un moment extrem de tensionat în relațiile dintre Washington și Ottawa, pe fondul conflictului comercial și al taxelor vamale impuse reciproc de cele două țări. Lacul Ontario a devenit astfel încă un simbol al disputei dintre cei doi vecini nord-americani. Și autoritățile canadiene nu par dispuse să accepte noua denumire. Astfel, noul nume impus prin ordin prezidențial nu pare să fi convins pe toată lumea nici măcar în Statele Unite.

Canadienii au pus un panou uriaș pe malul lacului: „Lacul Ontario: Acum și întotdeauna”

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a ales o replică mult mai vizibilă. Sâmbătă, acesta a dezvelit pe malul lacului un panou de mari dimensiuni, cu un mesaj bilingv, în engleză și franceză: „Lacul Ontario: Acum și întotdeauna”. Doug Ford a transmis că președintele american poate folosi ce denumire dorește, însă restul lumii va continua să spună Lacul Ontario.

Este, practic, varianta canadiană a unui „nu ne schimbăm harta doar pentru că spune Washingtonul”.

„Nimeni nu-l va numi Lacul America. Se numește Lacul Ontario de sute de ani. Va rămâne în continuare Lacul Ontario”, a declarat Ford.

Trump a mai schimbat un nume pe hartă

Google a procedat într-un mod similar și în cazul Golfului Mexic, după ce administrația Trump a decis redenumirea acestuia drept „Golful Americii”. Și atunci Google a adoptat principiul denumirilor în funcție de regiune: utilizatorii din Statele Unite au văzut „Gulf of America”, în timp ce în alte zone au putut apărea denumirea utilizată la nivel local sau ambele variante.