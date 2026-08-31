Refinanțare credit: când merită și când nu

Publicat la 31.08.2026, 08:01:53

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Refinanțarea unui credit poate fi o soluție bună pentru reducerea costurilor lunare sau pentru obținerea unor condiții mai avantajoase. Totuși, faptul că o altă bancă oferă o dobândă mai mică nu înseamnă automat că refinanțarea este rentabilă. Înainte de a lua o decizie, este important să compari costul total al creditului actual cu cel al noului împrumut. Ce înseamnă refinanțarea unui credit? Refinanțarea presupune contractarea unui nou credit pentru achitarea celui existent. Noul împrumut poate fi obținut de la aceeași bancă sau de la o altă instituție financiară și poate avea o dobândă, o perioadă de rambursare sau condiții diferite. Principalul obiectiv este, de regulă, obținerea unor costuri mai mici sau a unor condiții mai potrivite situației financiare actuale.

Când merită să refinanțezi? Refinanțarea poate fi avantajoasă atunci când diferența dintre condițiile actuale și cele oferite prin noul credit este suficient de mare pentru a acoperi toate costurile operațiunii. 1. Găsești o dobândă mai bună Dacă dobânda noului credit este semnificativ mai mică, poți reduce suma plătită pe întreaga perioadă de rambursare. Impactul poate fi important mai ales în cazul creditelor cu sold mare și perioadă lungă de plată. 2. Vrei o rată lunară mai mică Refinanțarea poate reduce rata lunară, fie prin obținerea unei dobânzi mai mici, fie prin prelungirea perioadei de creditare. Atenție însă: o rată mai mică nu înseamnă neapărat un cost total mai mic. Dacă prelungești mult durata împrumutului, poți ajunge să plătești mai multă dobândă în total.

3. Situația ta financiară s-a schimbat O creștere a veniturilor, schimbarea locului de muncă sau îmbunătățirea istoricului de credit te pot ajuta să obții condiții mai bune decât în momentul în care ai contractat creditul inițial. 4. Vrei să simplifici mai multe credite Dacă ai mai multe împrumuturi, refinanțarea lor printr-un singur credit poate simplifica gestionarea finanțelor. În loc să urmărești mai multe rate și date de plată, vei avea o singură obligație lunară. Când nu merită refinanțarea? Există și situații în care refinanțarea poate aduce economii prea mici pentru a justifica schimbarea. Costurile noului credit sunt prea mari Analizează toate costurile asociate refinanțării: comisioane, costuri administrative, eventuale cheltuieli pentru evaluarea imobilului, asigurări sau alte taxe. Dacă economiile obținute din dobânda mai mică sunt consumate de aceste costuri, refinanțarea poate să nu fie justificată. Mai ai puțin timp până la finalul creditului Dacă soldul este deja mic și creditul se apropie de final, avantajul unei dobânzi mai mici poate fi redus. În acest caz, este important să calculezi economia reală, nu doar diferența dintre dobânzi. Noua perioadă de creditare este mult mai lungă O refinanțare care îți reduce rata lunară prin extinderea perioadei poate părea atractivă pe termen scurt, dar poate crește suma totală plătită băncii. Cum verifici dacă refinanțarea este avantajoasă? Nu te limita la compararea ratelor lunare. Uită-te la costul total al creditului și la DAE (Dobânda Anuală Efectivă), apoi compară ofertele în aceleași condiții. Un calcul simplu te poate ajuta: Economia estimată = costul rămas al creditului actual − costul total al noului credit − costurile refinanțării. Dacă rezultatul este pozitiv și suficient de mare, refinanțarea poate avea sens. De asemenea, verifică dacă există costuri pentru închiderea anticipată a creditului actual și citește cu atenție condițiile noului contract. Concluzie Refinanțarea nu este avantajoasă doar pentru că oferă o dobândă mai mică sau o rată lunară mai mică. Decizia trebuie luată după compararea tuturor costurilor și a perioadei de rambursare. Înainte să semnezi un nou contract, calculează cât vei plăti în total în ambele scenarii. Dacă economiile sunt clare și noile condiții se potrivesc situației tale financiare, refinanțarea poate fi o modalitate eficientă de a reduce costul creditului. Sursă foto: Pexels.com