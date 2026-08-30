Cum facturezi corect ca PFA sau SRL

Publicat la 30.08.2026, 17:27:23

Emiterea unei facturi corecte este esențială pentru orice PFA sau SRL. Factura trebuie să conțină datele corecte ale firmei și ale clientului, serviciile sau produsele livrate, valoarea acestora și informațiile privind TVA, dacă este cazul.

cantitatea și prețul;

valoarea totală;

cota și valoarea TVA, dacă se aplică;

moneda și termenul de plată.

ANAF are și o aplicație pentru completarea facturilor electronice, în care aceste informații sunt prevăzute ca elemente ale facturii.

PFA sau SRL: există diferențe?

În ceea ce privește informațiile înscrise pe factură, regulile de bază sunt similare. Diferențele țin mai ales de statutul fiscal al entității: dacă este sau nu plătitoare de TVA, tipul de activitate și regimul fiscal aplicabil.

Este important să verifici dacă trebuie să aplici TVA și ce mențiuni fiscale trebuie trecute pe factură.

Ce este RO e-Factura?

În 2026, RO e-Factura este o componentă importantă a procesului de facturare. Termenul general de transmitere a facturilor în sistem este de 5 zile lucrătoare de la emitere, în limitele prevăzute de legislație. Același termen se aplică și transmiterii facturilor în relația B2C.

Există însă situații și categorii de contribuabili pentru care se aplică reguli speciale. De exemplu, pentru anumite persoane fizice care desfășoară activități economice și se identifică fiscal prin CNP, au fost introduse reguli speciale în 2026.

Cele mai frecvente greșeli

Printre greșelile care pot apărea la facturare se numără datele greșite ale clientului, aplicarea incorectă a TVA, descrierea neclară a serviciilor și netransmiterea facturii în RO e-Factura în termenul legal.

Pe scurt, o factură corectă înseamnă date complete, valori corecte și respectarea regulilor fiscale și de transmitere în RO e-Factura. Pentru situații speciale, este recomandată verificarea regulilor aplicabile împreună cu un contabil.

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