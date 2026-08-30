Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare în România. Vila de 15 milioane de euro are 15 de camere și10 băi

Publicat la 30.08.2026, 10:17:00

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O vilă impunătoare din cartierul Aviatorilor, una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din București, a ajuns în topul celor mai scumpe proprietăți scoase la vânzare în România. Prețul cerut pentru fostul sediu Nordis este de 15 milioane de euro, iar proprietatea impresionează prin dimensiuni- 1.600 de metri pătrați construiți, 15 de camere și 10 băi. Piața imobiliară din București are și proprietăți ale căror prețuri se măsoară în milioane de euro. Cea mai scumpă casă identificată în prezent se află în Aviatorilor, Sectorul 1, pe Aleea Alexandru, și este evaluată de proprietar la 15 milioane de euro. Informația a fost prezentată de Daniel Crainic, director de marketing al unei platforme imobiliare. „Am găsit cea mai scumpă locuință din România. Este o vilă în Aviatorilor, Sectorul 1, care costă 15 milioane de euro și are 1.600 de metri pătrați și un teren de 700 de metri pătrați”, a explicat specialistul.

Proprietatea cu 15 de camere și 10 de băi Proprietatea este una neobișnuită chiar și pentru segmentul de lux al pieței imobiliare. Vila are 15 de camere și 10 de băi, fiind întinsă pe nu mai puțin de șapte niveluri. Imobilul cuprinde nivelurile S2, S1, parter, etajele 1, 2, 3, iar accesul între niveluri se face inclusiv cu ajutorul unui lift. Suprafața construită este de aproximativ 1.600 de metri pătrați, în timp ce terenul are 700 de metri pătrați. Proprietatea este prezentată în anunț drept una premium, situată într-o zonă dominată de ambasade, reședințe diplomatice și vile istorice. Piața Victoriei, Parcul Kiseleff și Parcul Regele Mihai I, fost Herăstrău, se află în apropiere.

Vila Capo, o proprietate cu o istorie aparte Casa este cunoscută sub numele de Vila Capo și are o poveste arhitecturală aparte. Este vorba despre o clădire care își are originile în secolul XX, însă proprietatea a fost transformată radical. Din construcția veche a fost păstrată în principal fațada, aceasta fiind refăcută în 2013. În urma lucrărilor, imobilul a devenit o construcție modernă, destinată în special utilizării ca spațiu de birouri, dar care poate fi folosită și ca reședință. Numele „Capo” ar proveni de la porecla primului proprietar. Proiectul a atras atenția și în lumea arhitecturii. În 2014, vila ar fi primit mai multe premii de profil, după transformarea sa într-o proprietate modernă. Se poate și închiria cu ”doar” 40.000 de euro pe lună Pentru cei care nu vor să plătească 15 milioane de euro pentru proprietate, există și varianta închirierii. Vila este disponibilă pentru 40.000 de euro pe lună, preț negociabil. În cazul vânzării, există și o marjă de negociere estimată la 5%-7%. Asta înseamnă că, în funcție de negociere, prețul final ar putea coborî cu sute de mii de euro față de suma afișată inițial. O vilă pentru milionari, ambasade sau companii internaționale Proprietatea nu este promovată exclusiv ca locuință. Amplasarea, dimensiunea și compartimentarea o fac potrivită și pentru alte destinații. În descrierea anunțului, vila este recomandată inclusiv pentru ambasade, companii internaționale, sedii corporate sau birouri de reprezentanță. Poziționarea în Aviatorilor este unul dintre principalele atuuri ale proprietății. Zona Aleea Alexandru este cunoscută pentru vilele impunătoare, reședințele diplomatice și prețurile ridicate ale terenurilor. În acest context, cei 700 de metri pătrați de teren reprezintă doar o parte din valoarea proprietății. O componentă importantă a prețului de 15 milioane de euro este reprezentată de amplasarea într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale Capitalei.